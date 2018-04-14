В Архангельске началось строительство речного вокзала

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В Архангельске на набережной Северной Двины началось строительство здания речного вокзала.

Новое здание вокзала будет иметь 3 этажа. На первом этаже будет зал ожидания на 100 человек, касса, кафе, медпункт и комната матери и ребёнка, на оставшихся двух этажах будет размещаться персонал ОАО «Архангельский речной порт», который является заказчиком строительства.

Здание нового речного вокзала спроектировал архитектор Александр Мамошин, который является автором проекта комплексной застройки набережной Северной Двины. Здание речного вокзала дополнит ансамбль из жилых комплексов «Альфа» и «Омега Хаус» и делового центра «DELTA».





© Фото из открытых источников

Старое здание речного вокзала Архангельска закрыли ещё в 2006 году, а в 2012 году находившееся в аварийном состоянии здание было демонтировано.

Строительство нового речного вокзала площадью 800 кв. м планируют закончить в следующем году:



© Фото из открытых источников

Фото с сайта skyscrapercity.com