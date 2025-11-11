Архангельске продолжается строительство плавучего дока проекта 28140С для Судоремонтного завода ОСК «Красная Кузница». Подробности приводятся в сообщении «Судоремонтно-судостроительной корпорации» (ССК) от 10 ноября.

В конце октября в акваторию судоремонтного предприятия были доставлены все десять блоков плавдока. В настоящее время завершена стыковка блоков в единое целое, в результате чего корпус судна обрел окончательный вид.

Одновременно со стыковкой начались работы по насыщению дока оборудованием и различными судовыми системами, которые, в основном, уже доставлены к месту достройки судна. Также, параллельно идёт проверка и отладка уже смонтированного оборудования и систем в рамках первого этапа швартовных испытаний.

Сдача заказа запланирована на октябрь 2026 года, добавляют в ССК.Напомним, контракт на строительство плавдока проекта 28140С был подписан между ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (ССК) и АО «Центр судоремонта «Звездочка» (входит в ОСК) в декабре 2023 года. Док строится для Судоремонтного завода «Красная Кузница» (филиал Центра судоремонта «Звездочка» ОСК). Разработчиком проекта является группа «Си Тех». Плавдок строится на класс Российского морского регистра судоходства (РС).Закладка плавдока прошла 16 апреля на площадке ПАО «ССК» в г. Городец Нижегородской области.Планируется, что новое сооружение заменит самый старый из доков «Красной Кузницы» — ПД № 47 1953 года постройки и позволит заводу увеличить количество ремонтов кораблей и судов.Плавучий док проекта 28140С — справкаДлина — 150 мШирина — 38 мВысота борта до топ-палубы — 13,65 мПредельная глубина погружения дока — 9,8 мЭкипаж — 25 человекФото: ПАО «ССК»