Отремонтированный сирийский самолет Ил-76Т

Фотография прошедшего капитально-восстановительный ремонт на технической базе АО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина» в Жуковском транспортного самолета Ил-76Т, формально принадлежащего сирийской государственной авиакомпании Syrian Arab Airlines. Данный самолет постройки 1980 года (сирийский регистрационный номер YK-ATB, заводской номер 093421619, серийный номер 16-05) проходил ремонт в Жуковском с начала 2017 года и был возвращен в строй в марте 2018 года, являясь одним из трех Ил-76, находящихся в эксплуатации у Syrian Arab Airlines и активно используемых для перевозок между Сирией и Россией.



© russianplanes.net Прошедший капитально-восстановительный ремонт на технической базе АО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина» в Жуковском транспортный самолет Ил-76Т (сирийский регистрационный номер YK-ATB, заводской номер 093421619, серийный номер 16-05), формально принадлежащий сирийской государственной авиакомпании Syrian Arab Airlines, во время послеремонтного перегона из Жуковского в Шереметьево.

В 1980-1981 годах ВВС Сирии получили от СССР четыре военно-транспортных самолета Ил-76М новой постройки, которые затем в 1990-2000-е годы были переданы в эксплуатацию под флагом сирийской авиакомпании Syrian Arab Airlines и номинально переобозначены как гражданские Ил-76Т. В настоящее время под вывеской Syrian Arab Airlines активно летают три из этих машин Ил-76Т (регистрация YK-ATA, YK-ATB и YK-ATD), а борт YK-ATC уже долгое время находится на хранении в Дамаске. Ранее в 2015-2016 годах на технической базе АО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина» в Жуковском прошел капитальный ремонт самолет с регистрацией YK-ATD (заводской номер 0013431915, серийный номер 23-09).

Осенью 2015 года российская сторона передала номинально в состав ВВС Сирии два военно-транспортных самолета Ил-76МД из состава ВКС России, однако оба они сохраняют российские регистрационные номера (RA-76634 и 76639), и, видимо, по-прежнему эксплуатируются с российскими экипажами.