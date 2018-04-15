В Екатеринбурге открылся реконструированный к чемпионату мира футбольный стадион

Обновленный после масштабной реконструкции к чемпионату мира по футболу 2018 года в России стадион «Екатеринбург Арена» открылся в Екатеринбурге мтчем «Урал» — «Спартак». Арена построена на месте существовавшего ранее стадиона, открытого в 1956 году. Согласно проекту, сохранен его исторический фасад, который официально признан объектом культурного наследия как пример общественного спортивного сооружения середины XX века, выполненного в формах советской неоклассики.

Стоимость контракта на реконструкцию стадиона составила 12,7 млрд рублей.

На время проведения чемпионатазапланирована вместимость стадиона 35 000 мест. Для этого сделали специальные временные конструкции, вмещающие 12 тысяч человек. После чемпионата их демонтируют и вместимость стадиона составит около 25 000 зрителей.

Все зрительские места находятся под легким, современным и высокотехнологичным навесом из металлической конструкции, высота которого достигает 45,5 метров. Вечером спортивный объект дополнительно подсвечивается, что усиливает архитектурный облик арены. Также для маломобильных граждан на стадионе предусмотрена доступность помещений.

По периметру расположены четыре артобъекта в виде буквесть обозначающие сектора — голубая ,зеленая В, желтая C и красная D. Их поставили так, чтобы болельщики смогли подойти к ним или даже сесть на них, чтобы сфотографироваться. Буквы специально сделали прочными, чтобы они выдерживали вес человека.

Входы, выходы и внутренняя навигация окрасили в цвет сектора, чтобы посетителям было проще ориентироваться. Граффити, которые украшают сектор изнутри, рисовали екатеринбургские уличные художники Rayons. ЕТВ уже рассказывал, что рисунки сделали в духе Олимпиады и 70-х: концепт был в том, чтобы связать время строительства Центрального стадиона (1950-ее) и 2018 год.

Систему навигации разрабатывали по европейским стандартам и требованиям FIFA, поэтому все указатели переведены на два языка — русский и английский.

Для любителей роскоши и комфорта построили 28 скай-боксов: билеты туда можно купить исключительно пакетами на все матчи, которые проходят на конкретном стадионе,. Скай-бокс в стиле лофт рассчитан на 15 человек, внутри есть диван, стол, стулья, небольшая кухня и туалет.

В огромным внутренних помещениях «Екатеринбург-Арены» на время ЧМ-2018 разместятся TV-компании, которые будут транслировать футбол на весь мир, всевозможные службы безопасности, специалисты по допинг-контролю и сами спортсмены. Для последних построили четыре раздевалки, каждая из которых включают: комнату с большим столом для «разбора полетов», тренерскую комнату, офис менеджера по экипировке (больше похожий на небольшой склад), массажный кабинет, душевые и разминочную комнату с искусственным газоном.