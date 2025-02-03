«Достоевский» добрался до Красноярска

«Достоевский» добрался до КрасноярскаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Трамвай, разработанный в ретростиле на заводе «Уралтрансмаш», готовится к выходу на линии сибирского города.
Снаружи это трамвай, похожий на образцы советских времен, выполненный в стиле модели ЛМ-57. Внутри пользователей общественного транспорта ждут современные и удобные инфомониторы, порты USB для зарядки гаджетов, видеокамеры для соблюдения правопорядка.
Трамвай «Достоевский» прошлым летом в дни «Иннопрома» катал по Екатеринбургу жителей и гостей города. А по Санкт-Петербургу уже курсируют десятки трамваев данной модели.
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04.02.2519:55:12