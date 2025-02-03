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d-tatarinov 03 февраля 2025, 19:51 1391 Транспорт, спецтехника и логистика

«Достоевский» добрался до Красноярска

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 © t.me

Трамвай, разработанный в ретростиле на заводе «Уралтрансмаш», готовится к выходу на линии сибирского города.

Снаружи это трамвай, похожий на образцы советских времен, выполненный в стиле модели ЛМ-57. Внутри пользователей общественного транспорта ждут современные и удобные инфомониторы, порты USB для зарядки гаджетов, видеокамеры для соблюдения правопорядка.

Трамвай «Достоевский» прошлым летом в дни «Иннопрома» катал по Екатеринбургу жителей и гостей города. А по Санкт-Петербургу уже курсируют десятки трамваев данной модели.

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Источник: https://t.me/rostecnews

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Екатеринбург, Уральский завод транспортного машиностроения, Уралтрансмаш, 71-431Р «Достоевский»
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