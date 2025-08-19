2 дня назад 6476 — оцените публикацию — Великоросс Новые заводы и цеха Новый цех по производству токарно-фрезерных станков запустили в Екатеринбурге © agenda-u.org В уральской столице запущен новый цех по производству токарно-фрезерных станков с российским числовым программным управлением. На площади 1,4 тыс. кв м компанией «Униматик» налажен цикл от механообработки деталей до финального тестирования готовой продукции. Первая партия станков уже отгружена заказчику. В новом цехе тестируется устройство «Гравиталь», которое является инновационной разработкой «Униматика» для точного позиционирования и перемещения крупных деталей. Источник: agenda-u.org

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈