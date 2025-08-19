Подпишись
2 дня назад 6476
Великоросс Новые заводы и цеха

Новый цех по производству токарно-фрезерных станков запустили в Екатеринбурге

 © agenda-u.org

В уральской столице запущен новый цех по производству токарно-фрезерных станков с российским числовым программным управлением.

На площади 1,4 тыс. кв м компанией «Униматик» налажен цикл от механообработки деталей до финального тестирования готовой продукции. Первая партия станков уже отгружена заказчику.

В новом цехе тестируется устройство «Гравиталь», которое является инновационной разработкой «Униматика» для точного позиционирования и перемещения крупных деталей.
Источник: agenda-u.org

Комментарии

  • Нет аватара alexm
    20.08.2512:35:27

    В этом году «Униматик» празднует 25-летний юбилей, и за эти годы предприятием накоплен бесценный опыт в сфере разработки и производства металлообрабатывающего оборудования. Новый производственный цех — значимое событие не только для самой компании, но и для всего нашего региона", — сказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

    «Гравиталь» — инновационная разработка компании «Униматик» для точного позиционирования и перемещения крупных деталей. Его используют не только в машиностроении, но и авиационной промышленности и нефтегазовом секторе, значительно оптимизируя процессы сборки.

    Выпуск данного оборудования способствует укреплению технологической независимости страны и решению задач национального проекта «Средства производства и автоматизации».

    #1304894