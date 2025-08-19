Новый цех по производству токарно-фрезерных станков запустили в Екатеринбурге
В уральской столице запущен новый цех по производству токарно-фрезерных станков с российским числовым программным управлением.
На площади 1,4 тыс. кв м компанией «Униматик» налажен цикл от механообработки деталей до финального тестирования готовой продукции. Первая партия станков уже отгружена заказчику.
В новом цехе тестируется устройство «Гравиталь», которое является инновационной разработкой «Униматика» для точного позиционирования и перемещения крупных деталей.
20.08.2512:35:27