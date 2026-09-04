Российское предприятие «Уральские локомотивы» продолжает работу над первой партией из трёх отечественных поездов для высокоскоростных магистралей. В начале сентября 2026 года производитель рассказал, на каком этапе сейчас находятся составы в сборочном цехе.

Сообщается также, что параллельно ведущееся строительство нового завода для серийного производства таких поездов приблизилось к 80%-готовности по строительно-монтажным работам.

Для начала стоит заметить, что сборка трёх первых российских поездов для высокоскоростного железнодорожного сообщения ведется на имеющихся мощностях «Уральских локомотивов» в пригороде Екатеринбурга. Новый завод из пяти корпусов общей площадью около 67000 квадратных метров строится рядом, его помещения построены на 78%, в части из них уже ведется установка технологического оборудования. Когда новые корпуса введут в строй, то именно в них начнется серийное производство около 40 новых составов, способных двигаться со скоростью до 400 км/ч. Да и в дальнейшем, после завершения строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург, будут строиться следующие трассы для их эксплуатации, что потребует дополнительных поездов.

Собрать первые три поезда «с нуля» — задача не из простых. Скорости и технологии ВСМ приближаются к авиационным, поэтому первая партия строится, как может показаться далекому от темы человеку, долго. Но для страны, которая решила создать всё, что касается высокоскоростного движения, самостоятельно, ориентируясь на передовые решения в этой довольно узкой отрасли, скорость на самом деле впечатляющая. Еще год назад, в 2025 году, прозвучала информация о начале работ по строительству первого поезда. В сентябре 2026 года на «Уральских локомотивах» в работе находятся 3 поезда для ВСМ. Что касается прогресса работ, то он очевиден: готовы 18 кузовов вагонов (по 6 для первого, второго и для третьего), из этих восемнадцати 9 уже находятся в сборочном производстве, а еще 9 на подходе — они в процессе окраски. В части вагонов поезда № 1 завершена прокладка кабельных трасс и ведется установка внутреннего оборудования и элементов интерьера салонов. Одновременно идет изготовление моторных и немоторных тележек, а также шкафов для электрооборудования поездов.

По информации представителей предприятия, организована слаженная работа завода и поставщиков узлов и компонентов — это 150 российских предприятий. На испытания первый поезд планируют вывести в 2027 году.

Иван Захаров, использованы фото: Группа Синара