На «Ростов Арене» прошел первый тестовый матч

Встреча 26-го тура чемпионата РФПЛ между «Ростовом» и «СКА-Хабаровском» стала первой тестовой игрой на «Ростов Арене». Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Если организация матча на самом стадионе не вызвала каких-либо серьезных нареканий, то в окрестностях арены еще предстоит провести работу. Матч спровоцировал колоссальные пробки. За час до начала в центре города было не проехать.

НАМЫВАЛИ ПЕСОК

Строить «Ростов Арену» начали в 2013 году. Место для стадиона выбрали практически сразу. Из-за близости реки строился стадион на крайне сложном грунте, в итоге пришлось создать намывной слой из песка высотой около шести метров. В месте, откуда брали песок, будет обустроен природный водоем. Интересно, что во время подготовительных работ строители нашли множество снарядов времен Второй мировой войны, поэтому нашлась работа и для саперов.

ЦЕНА — ПОЧТИ 20 МИЛЛИАРДОВ

Из-за намыва песка, сложных подготовительных работ, финансового кризиса возросла и стоимость арены. Изначально планировалось, что на строительство уйдет около 15 миллиардов рублей. Позже — смета выросла до 22 миллиардов, но расходы все же смогли сократить за счёт упрощения проекта. Тем не менее, оптимизация не помогла «Ростов Арене» стать одним из самых дорогих проектов грядущего ЧМ-2018. Конечная цифра оказалась в районе 19,84 миллиарда рублей.

Содержание стадиона тоже обойдется в «круглую сумму». Каждый год на «Ростов Арену» будут тратить 309 миллионов рублей. О том, кто и как будет управлять стадионом после чемпионата мира еще непонятно. Но у «Ростова» таких денег точно нет.

ФИШКА

В самом стадионе нет ничего выдающегося. Многие называют «Ростов Арену» «обычной, современной коробкой». Здесь нет крутого медиатабло (как у «Краснодара»), нет утепленных мест для болельщиков. Единственные «фишки», от которых перехватывает дыхание — расположение и яркий фасад. На него можно выводить любое изображение, чем в ночь с субботы на воскресенье воспользовались в донском клубе.

Фасад засиял желто-синими цветами, а на нем появилась афиша первого в истории матча.

ГАЗОН

Похвастаться «Ростов Арена» может и шикарным газоном, который на контрасте с полем «Олимпа» выглядит произведением искусства. Поляну стадиона засеяли в июле 2017 года. Для засева использовали 6 сортов травы и 400 кг семян.

Ухаживают за газоном с помощью специальных ламп, который так не хватало донскому клубу год назад. Тогда комиссия из УЕФА удивилась, что таких у желто-синих в наличие нет. Негодовал даже Жозе Моуринью. Но теперь у «Ростова» нет проблем с газоном. К сожалению, больше нет и еврокубков.

ТЕСТОВЫЕ МАТЧИ

Перед стартом ЧМ-2018 на «Ростов Арене» запланировано три тестовых матча. Вчерашняя игра со «СКА-Хабаровском», 29 апреля с «Тосно», а закроют сезон желто-синие 13 мая встречей с «Уралом».

Из-за соображений безопасности и других факторов было принято решение о том, что трибуны нового стадиона будут заполняться постепенно. На матч с хабаровчанами продавали 13 тысяч билетов, следом цифра возрастет до 25 тысяч зрителей, а последний тестовый матч уже по-настоящему проверит «Ростов Арену». 13 мая на трибунах ожидается 45 тысяч зрителей.

фото: globoesporte.globo.com, vk.com/fifaworldcup, vk.com/ddemkov, vk.com/id10550748, twitter.com/WK2018_Voetbal

Р-Спорт , KP.RU , Sovsport.ru