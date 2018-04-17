Продолжается строительство Павловского деревообрабатывающего комбината

С декабря 2016 года в Алтайском крае в с. Павловск Павловского района ведется строительство деревообрабатывающего комбината Павловский ДОК. Строительство ведет ООО «Лесная холдинговая компания «Алтайлес» которая запланировала 100-процентную переработку древесного сырья. Общая площадь территории 54 га, здания цехов более 30 000м2. Объем инвестиций оценивается в 6 млрд. рублей.

Павловский деревообрабатывающий комбинат будет производить плиты MDF и HDF, которые будут выпускаться под брендом «Алтайдекор». Объем выпускаемой продукции — 250 тыс м3 в год. Запуск комбината запланирован на осень 2018 году. Завод станет крупнейшим в Сибири по производству плит MDF. С запуском завода, лесопользование будет представлять собой замкнутый цикл — от заготовки леса до полной его переработки.

На данный момент построено три цеха, в них активно идет монтаж оборудования прессо-формовочной линии и линии производства щепы. Идет строительство четвертого блока, в котором будет размещаться система размола щепы и цех производства смолы. Строители возводят силосы для хранения щепы, завершаются внутренние отделочные работы в помещениях комбината.

Оборудование позволит выпускать плиты толщиной от 2,5 до 40 мм в объеме до 250 000 м3/год с классом эмиссии Е1. Плиты MDF используют в мебельном производстве, строительстве, для производства напольных покрытий, для выравнивания стен под финишную отделку, для изготовления декоративных стеновых панелей, для производства межкомнатных дверей. Комбинат закроет потребность в плитах MDF и HDF на рынке Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии.