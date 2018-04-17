В Костромской области на комбинате «СВЕЗА Мантурово» введена в строй новая линия лущения

В Костромской области на комбинате «СВЕЗА Мантурово» завершена реализация инвестиционного проекта по установке линии лущения.

Сумма инвестиций составила около 100 млн рублей.

Новая линия позволит достичь снижения коэффициента расходного материала и привести к сокращению затрат на закупку древесины до 18,5 млн в год.

Помимо этого, оборудование существенно снизит процент дефектов при производстве шпона. Экономический эффект, ожидаемый от реализации данного проекта, составит до 25,8 млн руб. в год.

На предприятии «СВЕЗА Мантурово» реализуется еще несколько инвестиционных проектов. Так, в создание замкнутого цикла за счёт строительства мини-ТЭС, работающей на отходах производства, инвестировано порядка 1 млрд. рублей. Станция спроектирована с применением современных технологий сжигания топлива и системы очистки дымовых газов, которые сведут к минимуму выбросы в атмосферу.

«За последние пять лет в развитие производственных площадок Костромской области было вложено более 2,8 млрд рублей. В текущем году компания продолжит курс на модернизацию оборудования. В общей сложности в 2018-м в развитие своих активов „СВЕЗА“ планирует инвестировать рекордные 12,2 млрд рублей», — отметил генеральный директор компании Анатолий Фришман.

Фанерный комбинат — градообразующее предприятие в Мантурово. На заводе работают более 600 человек. В 2017 году было отгружено более 106 тыс. куб. м. фанеры. 80% этого объема отправлено на экспорт.

Компания «СВЕЗА» ведёт активную кампанию по сокращению расходов сырья на своих производственных площадках. Ранее на комбинате в Костроме была установлена линия бесшпиндельного лущения DragonPeel от компании FCA Nastola, которая позволяет использовать «карандаш» для производства готовой продукции, тем самым обеспечивая комплексное использование сырья и снижение коэффициента его расхода не менее чем на 2%.