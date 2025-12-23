MAX
В Коми запущено новое фанерное производство

В селе Выльгорт Сыктывдинского района стартовала работа новой фанерной линии ООО «Лузалес» производительностью 54,7 тыс. куб. м в год.

Новая линия — один из этапов реализации приоритетного инвестпроекта «Лузалес» по модернизации и расширению мощностей. Совокупный объём вложений превышает 4 млрд рублей.

В 2022 году в Выльгорте начали производить берёзовый шпон.

На участке глубокой переработки древесины установлены современные станки, прессы и конвейеры для выпуска фанеры, изготовленные заводом Weihai Hanvy Plywood Machinery (КНР).

