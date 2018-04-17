Российский экспорт в Сирию вырос впервые за 6 лет

Экспорт в Сирию вырос на 54% в 2017 году. В связи с военными действиями на территории Сирии, наш экспорт в эту страну упал с $1.9 млрд. до всего лишь $0.2 млрд, и на протяжении 2014 — 2016 гг. российский экспорт в Сирию оставался на этом уровне. Но в 2017 году наметилась обратная тенденция, экспорт России впервые за 6 лет вырос, пока еще на небольшие $100 млн. до $0,3 млрд долл.



Динамика российского экспорта и импорта из Сирии за последние 10 лет (млрд долл. США)

© m.rusexporter.ru

Основной товар нашего экспорта это продукция под секретным кодом (SSSS) (на долю пришлось 33% российского экспорта в Сирию).

Значимую долю нашего экспорта составляет продовольствие — это такие товары как пшеница и меслин (11%); ячмень (7%); кукуруза (4%); рис (2%) и др.

Другие товары с наибольшей долей: Почтовые марки и марки гос. пошлин (9%); сигареты (9%); лесоматериалы (6%); взрывчатые вещества (4%); порох (4%);

Экспорт в Сирию идет из 36 регионов РФ. Среди них основными поставщиками товаров в Сирию по результатам 2017 года стали:

— город Москва (объем экспорта в Сирию составил $45 млн),

— Тульская область ($31 млн),

— Пермский край ($25 млн),

— город Санкт-Петербург ($20 млн),

— Краснодарский край ($19 млн),

— Ульяновская область ($17 млн),

— Челябинская область ($16 млн).