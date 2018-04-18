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Армия и Флот

Штурмовую авиацию ЮВО пополнили новейшие Су-25СМ3

  • Модернизированные штурмовики Су-25СМ3 пополнили авиацию ЮВО
  • Модернизированные штурмовики Су-25СМ3 пополнили авиацию ЮВО
  •  © rueconomics.ru

Модернизированная система наведения обновленного Су-25СМ3 позволяет ликвидировать цель даже на значительном от нее расстоянии. Пилоту самолета для подобного маневра следует знать только координаты объекта.

Шесть новейших модернизированных Су-25СМ3 поступили в штурмовую авиацию Южного военного округа. Информацию об этом озвучил руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев. Самолеты пролетели 800 километров и приземлились в одной из авиационных частей четвертой армии ВВС и ПВО, которая базируется в Краснодарском крае.

У обновленного Су-25СМ3 стоит улучшенная система наведения. С ее помощью можно запускать ракеты или сбрасывать авиабомбы даже в случае нахождения на значительном расстоянии от предполагаемой цели. Пилоту самолета нужны лишь координаты объекта. Специалисты инженерно-технических служб авиационной части проверили работу всех агрегатов и механизмов Су-25СМ3.

 https://rueconomics.ru/32...3-popolnili-aviaciyu-yuvo 

https://ria.ru/arms/20180418/1518870970.html?referrer_block=index_daynews1_4

Су-25СМ3, Краснодарский край, авиация
  • alex4spb alex4spb
    18.04.1814:38:07

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    на них ещё и «Витебск» установлен

    #1027324
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