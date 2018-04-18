Штурмовую авиацию ЮВО пополнили новейшие Су-25СМ3



Модернизированные штурмовики Су-25СМ3 пополнили авиацию ЮВО

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Модернизированная система наведения обновленного Су-25СМ3 позволяет ликвидировать цель даже на значительном от нее расстоянии. Пилоту самолета для подобного маневра следует знать только координаты объекта.

Шесть новейших модернизированных Су-25СМ3 поступили в штурмовую авиацию Южного военного округа. Информацию об этом озвучил руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев. Самолеты пролетели 800 километров и приземлились в одной из авиационных частей четвертой армии ВВС и ПВО, которая базируется в Краснодарском крае.

У обновленного Су-25СМ3 стоит улучшенная система наведения. С ее помощью можно запускать ракеты или сбрасывать авиабомбы даже в случае нахождения на значительном расстоянии от предполагаемой цели. Пилоту самолета нужны лишь координаты объекта. Специалисты инженерно-технических служб авиационной части проверили работу всех агрегатов и механизмов Су-25СМ3.

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