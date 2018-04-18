Армия России с января по март 2018 года получила более 150 беспилотников

Развитие беспилотной авиации является для Минобороны России одним из главных приоритетов, только в первом квартале текущего года ведомство получило более 150 беспилотников.

Беспилотники, в частности, показали свою высокую эффективность в наблюдении и разведке. «На казанском предприятии «Эникс» подготовлены к передаче 30 комплексов с беспилотными летательными аппаратами Т-28 «Элерон-3». Три комплекса досрочно отгружены заказчику, оставшиеся готовы к отгрузке.

Кроме того «Специальный технологический центр» в Санкт-Петербурге изготовил и поставил в первом квартале 152 беспилотных летательных аппарата, из них 16 — из состава комплекса «Торн-8ПМК», 80 — из состава многофункциональных комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», 40 — из состава комплекса «Леер-3» и 16 с различными вариантами полезных нагрузок.