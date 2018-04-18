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Фотофакты

ПСКР «Безупречный» на свежем воздухе

В Санкт-Петербурге перевели на открытый стапель пограничный сторожевой корабль «Безупречный» проекта 22460. Корабль заложен в мае 2017 года на верфи судостроительной фирмы «Алмаз».

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Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 670 т.

Главные размерения: длина — 62.5 м, ширина — 11 м, осадка — 3.3 м.

Максимальная скорость хода: 24.8 узла

Дальность плавания: 3500 миль (8 уз)

Автономность: 30 суток

Экипаж: 20 человек

  •  © pp.userapi.com

В ноябре 2017 года:

  •  © vk.com

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-630М

два 12.7-мм пулемёта «Корд»

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

  •  © pp.userapi.com

https://vk.com

Алмаз, Санкт-Петербург, 22460, пограничный сторожевой корабль
  • Katamaran Katamaran
    18.04.1822:36:13

    Небольшой бонус.

    Завод «Нижегородский Теплоход» (ЗНТ, г. Бор, Нижегородская область) 17 апреля 2018 года вывел из цеха головной катер проекта 23040 Г — большой гидрографический катер «Георгий Зима».

    Контракт на постройку шести гидрографических катеров проекта 23040 предприятие подписало с Министерством обороны РФ 21 марта 2016 года. Проект корабля разрабатывался ПКБ «Петробалт» на основе созданного ранее на ЗНТ проекта 23040, по которому завод построил 20 водолазных катеров и в настоящее время строит еще два.

    •  © portnews.ru

    #1027491
    • Нет аватара xitmen
      18.04.1822:49:05

      Там за БГК, виднеется РВК, это новый или прошлогодний?

      #1027495
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