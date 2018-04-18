ПСКР «Безупречный» на свежем воздухе
В Санкт-Петербурге перевели на открытый стапель пограничный сторожевой корабль «Безупречный» проекта 22460. Корабль заложен в мае 2017 года на верфи судостроительной фирмы «Алмаз».
Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 670 т.
Главные размерения: длина — 62.5 м, ширина — 11 м, осадка — 3.3 м.
Максимальная скорость хода: 24.8 узла
Дальность плавания: 3500 миль (8 уз)
Автономность: 30 суток
Экипаж: 20 человек
В ноябре 2017 года:
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-630М
два 12.7-мм пулемёта «Корд»
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
18.04.1822:36:13
18.04.1822:49:05
18.04.1822:55:43