ПСКР «Безупречный» на свежем воздухе

В Санкт-Петербурге перевели на открытый стапель пограничный сторожевой корабль «Безупречный» проекта 22460. Корабль заложен в мае 2017 года на верфи судостроительной фирмы «Алмаз».



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Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 670 т.

Главные размерения: длина — 62.5 м, ширина — 11 м, осадка — 3.3 м.

Максимальная скорость хода: 24.8 узла

Дальность плавания: 3500 миль (8 уз)

Автономность: 30 суток

Экипаж: 20 человек

В ноябре 2017 года:





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Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-630М

два 12.7-мм пулемёта «Корд»

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.