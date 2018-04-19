Авиакомпания «Ямал» получила очередной пассажирский самолет Сухой Суперджет 100
Вчера, 18 апреля 2018, воздушное судно с заводским номером 95140 и регистрацией RA-89090 совершило перелет на базу авиакомпании в столичном аэропорту «Домодедово».
Данный борт совершил первый полет
На сегодня в парке авиакомпании «Ямал» 11 самолетов этого типа. Таким образом, компания стала вторым по величине парка после «Аэрофлота» эксплуатантом SSJ в России, обойдя компанию «Газпромавиа».
Всего авиакомпания «Ямал» должна получить от ГТЛК 25 таких машин.
Таким образом, ГСС поставила уже 13 SSJ-100 в этом году.
19.04.1810:05:55
19.04.1810:20:32
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