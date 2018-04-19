Авиакомпания «Ямал» получила очередной пассажирский самолет Сухой Суперджет 100

Вчера, 18 апреля 2018, воздушное судно с заводским номером 95140 и регистрацией RA-89090 совершило перелет на базу авиакомпании в столичном аэропорту «Домодедово».

Данный борт совершил первый полет 30.08.2017 и ранее нигде не эксплуатировался.

На сегодня в парке авиакомпании «Ямал» 11 самолетов этого типа. Таким образом, компания стала вторым по величине парка после «Аэрофлота» эксплуатантом SSJ в России, обойдя компанию «Газпромавиа».

Всего авиакомпания «Ямал» должна получить от ГТЛК 25 таких машин.

Таким образом, ГСС поставила уже 13 SSJ-100 в этом году.