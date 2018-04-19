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Авиация

Авиакомпания «Ямал» получила очередной пассажирский самолет Сухой Суперджет 100

  •  © www.flightradar24.com

Вчера, 18 апреля 2018, воздушное судно с заводским номером 95140 и регистрацией RA-89090 совершило перелет на базу авиакомпании в столичном аэропорту «Домодедово».

Данный борт совершил первый полет 30.08.2017 и ранее нигде не эксплуатировался.

На сегодня в парке авиакомпании «Ямал» 11 самолетов этого типа. Таким образом, компания стала вторым по величине парка после «Аэрофлота» эксплуатантом SSJ в России, обойдя компанию «Газпромавиа».

Всего авиакомпания «Ямал» должна получить от ГТЛК 25 таких машин.

Таким образом, ГСС поставила уже 13 SSJ-100 в этом году.

  •  © www.flightradar24.com
https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ra-89090#111450fe

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, ГТЛК, Ямал
  • Комментарий удален
    • Нет аватара vlTepes
      19.04.1810:05:55

      но при этом у Interjet уже более 20 этих самолей.

      Спасибо. Поправил. Вторым в России.

      #1027600
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    19.04.1810:20:32

    Чего-то я сбился со счёта. Это уже 13-й переданный в этом году?

    Специалисты, просьба оказать информационную поддержку   

    #1027603
    • Нет аватара vlTepes
      19.04.1810:24:27

      Таким образом, ГСС поставила уже 13 SSJ-100 в этом году.

      95145 RA-89105 B 29.01.2018 Аэрофлот

      95146 RA-89106 B 30.01.2018 Аэрофлот

      95148 RA-89108 B 01.02.2018 Аэрофлот

      95147 RA-89107 B 13.02.2018 Аэрофлот

      95150 RA-89093 LR 12.03.2018 Азимут

      95141 RA-89102 B 16.03.2018 Аэрофлот

      95153 RA-89094 LR 30.03.2018 Азимут

      95134 RA-89082 LR 31.03.2018 Ямал

      95127 RA-89087 LR 06.04.2018 Ямал

      95125 RA-89086 LR 06.04.2018 Ямал

      95152 RA-89096 LR 11.04.2018 Азимут

      95140 RA-89090 LR 18.04.2018 Ямал

      95155 RA-89095 LR 18.04.2018 Азимут

      #1027606
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