«МаксПауэр» начал выпуск активированного угля для суперконденсаторов

Проектная компания Наноцентра «Дубна» и Центра трансфера технологий РАН и РОСНАНО «МаксПауэр» завершила разработку технологической линии производства активированного угля для электродов суперконденсаторов и изготовила пилотную установку на выработку 500 килограммов углей в год. Также произведена первая партия проектного активированного угля.

Команда проекта «МаксПауэр» успешно выполнила поставленную задачу, повысив удельные электрохимические характеристики электродов суперконденсаторов на основе проектных материалов.



пилотная установка на выработку 0,5 тонн углей в год

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В ходе проекта были созданы и отработаны лабораторные и пилотные технологии синтеза активированных углей с высокими показателями эффективности. В настоящее время опытные партии проходят испытания на производствах основных потребителей: Элеконд, Махwell и др.

Основной продукт компании — высококачественный активированный уголь, являющейся важнейшей частью суперконденсатора, из которого делается угольный электрод, с помощью которого формируется двойной электрический слой.

В настоящее время активированные угли производят преимущественно из качественного каменного угля и биомассы, преимущественно используя скорлупу кокосовых орехов. Основные крупные производители активированных углей для суперконденсаторов: Norit (Нидерланды), Kuraray (Япония), EnerG2 (США). Учитывая быстро развивающийся рынок суперконденсаторов, в мире растет спрос на качественные и недорогие активированные угли. В России на сегодняшний день никто коммерчески не производит угли для электродов суперконденсаторов. Однако разработанные командой проекта «МаксПауэр» угли из древесины (березы или ольхи) по своим характеристикам способны конкурировать с мировыми производителями.

Угли «МаксПауэр» имеют рад преимуществ по сравнению с углями, представленными на рынке:

до 30% превышение удельной емкости;

значительно более низкая себестоимость;

неограниченные (воспроизводимые) запасы сырья низкой стоимости (древесины).

Разработанные технологии и производимые по ним угли по удельным и стоимостным характеристикам смогут конкурировать со всеми известными в мире аналогами, поэтому должны найти спрос, как у российских, так и у зарубежных производителей суперконденсаторов.