Российский военный спутник вышел на «рабочую» орбиту

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН — Разгонный блок «Бриз-М» вывел на целевую орбиту космический аппарат, запущенный минувшей ночью с космодрома Байконур в интересах Минобороны России.

«Выведение космического аппарата на орбиту прошло в расчетное время в штатном режиме», — сообщили журналистам в оборонном ведомстве. Как сообщалось, ракета-носитель «Протон-М» стартовала в 01:12 МСК. В 01:22 головная часть ракеты в составе разгонного блока «Бриз-М» с космическим аппаратом штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.