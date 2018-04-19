Российский военный спутник вышел на «рабочую» орбиту
Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН — Разгонный блок «Бриз-М» вывел на целевую орбиту космический аппарат, запущенный минувшей ночью с космодрома Байконур в интересах Минобороны России.
«Выведение космического аппарата на орбиту прошло в расчетное время в штатном режиме», — сообщили журналистам в оборонном ведомстве. Как сообщалось, ракета-носитель «Протон-М» стартовала в 01:12 МСК. В 01:22 головная часть ракеты в составе разгонного блока «Бриз-М» с космическим аппаратом штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.
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- SergeySeverny
- 19.04.201810:50
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19.04.1812:41:03