Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию ICPC



Команда МФТИ Cryptozoology.

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В Пекине завершился финал чемпионата мира по программированию ACM ICPC. Российские вузы традиционно показали высокие результаты: команда МФТИ взяла золото и заняла второе место, команда МГУ — первое. Команды Университета ИТМО и Уральского федерального университета получили бронзовые медали.

Все российские команды завоевали 4 медали из 13 — это больше, чем у других стран. У США и Китая — по 3. По одной у Японии, Кореи и Литвы.

ACM ICPC — один из главных всемирных студенческих чемпионатов по программированию. Российские программисты лидируют на мировом первенстве уже много лет. С 2000 года команды из нашей страны побеждают в ICPC уже в 13 раз.

«Российские участники завоевали кубок мира и четыре медали из 13 — больше, чем остальные страны-участники: команды из Китая и США получили по три медали, по одной — у Японии, Южной Кореи и Литвы. Первое место и кубок чемпионов завоевал МГУ. „Золото“, помимо МГУ, получили МФТИ, Пекинский университет и Токийский университет. „Серебро“ досталось Сеульскому университету, Университету Южного Уэльса, Университету Синьхуа и Шанхайскому университету Джао-тонг. „Бронзу“ завоевали Университет ИТМО, Университет Центральной Флориды, Массачусетский университет технологий, Вильнюсский университет и УрФУ», — отметили в пресс-службе МФТИ.

Чемпионат уходит своими корнями в соревнование, проводившееся в Техасском университете в 1970-х годах. Ныне чемпионат проводится ежегодно под эгидой ассоциации вычислительной техники (ACM). В разное время спонсорами соревнований становились такие компании, как Apple, AT&T, Microsoft и IBM.

Каждая команда состоит из трёх человек. К участию допускаются студенты высших учебных заведений, а также аспиранты первого года обучения. Студенты, дважды участвовавшие в финальной стадии олимпиады или пятикратно принимавшие участие в региональном отборе, не допускаются к участию. Существует и ограничение по возрасту: участники старше 24 лет не допускаются.

Тур олимпиады происходит следующим образом: каждой команде на пять часов выдаётся компьютер и от восьми до двенадцати задач, условия которых написаны на английском языке. Интересно, что команды пишут решения не просто текстом, а на языках программирования C, C++ или Java и посылают их на тестирующий сервер.

Команды из РФ участвуют в ICPC с 1993 года. Шесть лет, с 2012 по 2017 год, кубок мира передавали друг другу две петербургские команды — СПбГУ и Университет ИТМО, обладающий мировым рекордом по количеству чемпионских титулов: на счету у него семь кубков. У ближайших зарубежных соперников, американского Стэнфорда и китайского Университета Джао Тонг — всего по три победы.

Все призеры ICPC получают денежную премию: команда чемпионов — $15 тыс.; команды, завоевавшие золотые медали — по $7,5 тыс.; серебряные призеры — по $6 тыс., а команды, взявшие бронзу, — по $3 тыс.

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