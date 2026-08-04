Сборная МФТИ завоевала Гран-при международной математической олимпиады в Болгарии
Студенты Московского физико-технического института получили высшую награду на Международной студенческой олимпиаде по математике IMC в болгарском Благоевграде.Самая престижная математическая олимпиада для студентов в мире. Сборная Физтеха выиграла 17 золотых, серебряных и бронзовых медалей, а абсолютным победителем олимпиады (номинация Grand Grand) стал студент МФТИ Иван Часовских.
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