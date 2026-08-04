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termometrix Образование

Сборная МФТИ завоевала Гран-при международной математической олимпиады в Болгарии

© mipt.ru

Студенты Московского физико-технического института получили высшую награду на Международной студенческой олимпиаде по математике IMC в болгарском Благоевграде.Самая престижная математическая олимпиада для студентов в мире. Сборная Физтеха выиграла 17 золотых, серебряных и бронзовых медалей, а абсолютным победителем олимпиады (номинация Grand Grand) стал студент МФТИ Иван Часовских.

https://www.imc...y=sum&year=2026

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Источник: mipt.ru

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