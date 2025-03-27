Студенты МФТИ завоевали Гран-при на олимпиаде по теоретической механике в Туркменистане

Студенты МФТИ завоевали Гран-при на олимпиаде по теоретической механике в ТуркменистанеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Команда Физтеха стала лучшей на IV открытой международной интернет-олимпиаде по дисциплине «Теоретическая механика» среди студентов высших учебных заведений Туркменистана и зарубежья. В турнире приняли участие 548 студентов из 17 стран: России, Китая, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Саудовской Аравии, Турции, Афганистана, Кыргызстана, Германии, Индонезии, США, Белоруссии, Малайзии, Румынии, Венгрии, Ирана.
Соревнования проводились на базе Государственного энергетического института Туркменистана.
В командном конкурсе физтехи успешнее всего справились с решением задач и завоевали Гран-при олимпиады.
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