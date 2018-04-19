Восстановлена связь с космосом в Крыму

Из Центра Управления Космической связью в советские годы вели не только наблюдение за космическим пространством, но и осуществляли контроль полетов орбитальной группировки, а также проводили различные исследования.

В своё время Центр был не просто современным и прогрессивным, он был чуть ли не единственным в мире, превосходя по инновациям многих соперников. К примеру, космический радиотехнический комплекс «Плутон», оснащённый уникальными антеннами АДУ-1000, не имел мировых аналогов. Радиотелескоп РТ-70 и по сей день считается одним из лучших по техническим характеристикам.

Из Центра управления космическими полётами велось управление 41 кораблем «Союз», 6 орбитальными станциями «Салют», 14 грузовыми кораблями «Прогресс». Именно отсюда осуществляли связь с космическим кораблём «Восток».

Справочно:

Антенна РТ-70 использовалась для связи с межпланетными космическими аппаратами и в решении прикладных задач радиоастрономии, например, локации объектов Солнечной системы по программам «Космический мусор» и «Астероидная опасность».

Но после распада СССР Центр дальней космической связи фактически из военного объекта центр превратился в гражданскую обсерваторию, подчиняющуюся Академии наук Украины. Не имеющая аналогов антенна дальней космической связи АДУ-1000 была сдана в металлолом.

В общем, прошедшее время для Центра Управления космической связью не пошло на пользу. Сверхмощные телескопы и уникальные радары стали не востребованными и вскоре превратились в музейные экспонаты. 11 июля 2015 года начальник космического центра Андрей Ильин заявил о том, что евпаторийский комплекс связи в ближайшее время будет полностью восстановлен и многие его элементы подвергнутся глубокой модернизации.

Спустя почти три года комплекс все-таки удалось восстановить."Станция в Евпатории восстановлена, прошла комплексные испытания, и ее начали использовать для связи с российским сегментом МКС".

В советское время о том, что космическими полетами в Советском Союзе управляли именно отсюда, никто не знал. Все телевизионные репортажи о запусках космических аппаратов начинались словами: «Говорит и показывает Москва». Центр управления космическими полётами долгие годы существовал под грифом «секретно».

Позже тайну раскрыли, стало известно, что планеты Венеру и Марс разглядывали через телескопы из Крыма, тут же занимались и испытаниями луноходов. Сейчас же Центр продолжит изучение Луны и займется обеспечением связи и получением научных данных от российских космических аппаратов.