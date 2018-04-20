Мясоперерабатывающий комплекс ввели в эксплуатацию в Ростовской области

Мясоперерабатывающий комплекс «Восток» ввели в эксплуатацию в Ремонтненском районе. Рассчитан он на переработку за смену 64 головы крупного, или 160 голов мелкого рогатого скота. Сырье планируется закупать у местных фермеров. Выход на полную мощность завода запланирован на июнь этого года.

Объем инвестиций в проект составил 254 млн рублей, половина из которых — собственные средства инвестора, остальные заемные. На новом предприятии создано 75 рабочих мест.

Ремонтненский район был выбран для строительства мясоперерабатывающего комплекса не случайно. Здесь содержится около 350 тысяч голов мелкого рогатого скота и 35 тысяч голов крупного. Поэтому сырьевая база максимально приближена к месту переработки. Окупить предприятие планируется за 6 лет. Ключевой рынок сбыта продукции — Ростовская область и соседние регионы.

Теперь в планах инвестора реализовать на территории области еще один проект -построить цех по переработки мяса птицы.

«Мы намерены его разместить неподалеку от уже введенного в строй мясокомбината, для этого как раз есть пустующий земельный участок площадью 1,5 га. Его мощность составит 3000-5000 голов в смену. В соседних с нами районах Зимовниковском, Дубовском, Заветинском содержится большое поголовье птиц. Фермеры уже готовы сбывать нам индейку, утку, кур», — сказала инвестор проекта.

Напомним, строительство комплекса было начато в 2016 году. Проект был включен в «100 губернаторских инвестиционных проектов».