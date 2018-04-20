Добавить статью
Транспорт и логистика

Транспортная революция: сверхпопулярная «Ласточка» в Иваново теснит авиаперевозчиков

  •  © sm-news.ru

Скоростной поезд «Ласточка» запустили 13 марта, и уже сейчсас она стала супер-популярной. Билеты на поезд Москва-Иваново распроданы уже до конца мая.

Напомним, часть железной дороги между столицей и Иваново не электрифицирована. Это ранее не позволяло запустить между двумя городами скоростное пассажирское сообщение. Но в РЖД нашли оригинальное решение. До Владимира «Ласточка» «летит» своим ходом, а после в дело вступает тепловоз, который доставляет состав до Иваново.

  •  © nashe-slovo.ru

Из-за популярности нового поезда не всем хватает билетов. При этом вместимости двух составов «Ласточки», которые курсируют по маршруту, не достачточно. Поезд заполняется уже на конечных станциях, и для тех кто хочет сесть на остановках уже нет свободных мест.

  •  © s10.stc.all.kpcdn.net

А ко всему прочему с начала мая в состав фирменного поезда № 45/46 Иваново-Санкт-Петербург войдут новые плацкартные вагоны в количестве 16 штук. Их обновили перед сезоном отпусков.

  •  © sm-news.ru

Теперь пассажиры каждого вагона смогут воспользоваться биотуалетом, электрическими розетками для зарядки своих гаджетов и выйти в интернет через внутрипоездной Wi-Fi.

Авиакомпания «РусЛайн» уже заявила, что в мае уже не будет рейсов между Иваново и Москвой. Так же авиакомпания подтверждает, что прекращается и авиасообщение между Иваново и северной столицей.

https://sm-news.ru/news/regiony/ivanovskaya-lastochka-i-novye-platskartnye-vagony-vytesnyayut-aviaperelety-/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

  • rvk
  • 20.04.201822:47
  • 7
ржд, ласточка, иваново
  • Нет аватара termometrix
    20.04.1822:52:01

    В Иванове некоторые авиарейсы с 1 мая уже отменили

    Плохая новость,нужно развивать авиатранспорт в Иваново и по всем регионам,внутренние рейсы.

    В 1990 году наблюдалась наибольшая активность авиаперевозок в Иваново:

    полёты выполнялись в 37 городов страны;

    было перевезено 449 475 чел. при средней занятости пассажирских мест 85,8%;

    перевезено почты 556,1 тонн и грузов 3 815,1 тонн.

    -------

    Найти оптимальные точки для создания региональных хабов в процессе развития авиаперевозок,это сэкономит серьезные средства,повысит топливную эффективность авиаперевозчиков,сделает авиабилеты дешевыми и сврехдоступными как в США и ЕС.

    Конечно это важная,но отдельная тема.

    Зы.Рад за «Ласточки». Все равно + за новость.

    Отредактировано: termometrix~23:00 20.04.18
    #1028273
    • rvk rvk
      20.04.1822:57:54

      Нужна конкуренция. Это поможет развитию и того и другого. Я вот предпочитаю железную дорогу, но цены в последнее время вынуждают летать.

      #1028277
      • Alex63 Alex63
        21.04.1803:12:57

        Смотря где и куда.

        Я к примеру все же выбираю поезд, потому что он в 3 раза дешевле самолета( с учетом затрат на дорогу к аэропорту и с аэропорта домой). А по времени в целом поезд проигрывает примерно 8 часов в совокупности.

        Так что если нет нужды с точностью до часа быть на месте, то лучше поезд.

        Во всяком случае на маршруте Москва-Самара.

        #1028324
  • A_SEVER A_SEVER
    20.04.1822:58:40

    Транспортная революция
    Электропоезд с тепловозом.    

    #1028279
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    21.04.1802:51:43

    И зачем эта новость?Не по теме и несерьезно.

    #1028317
  • Нет аватара Baltiec
    21.04.1803:02:47

    Текст поправьте: «Скоростной поезд „Ласточка“ запустили 13 марта, и уже сейчсас она стала супер-популярной»!

    Речь идет о ПОЕЗДЕ, поезд — ОН, а не ОНА!!!

    #1028320
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,