Транспортная революция: сверхпопулярная «Ласточка» в Иваново теснит авиаперевозчиков

Скоростной поезд «Ласточка» запустили 13 марта, и уже сейчсас она стала супер-популярной. Билеты на поезд Москва-Иваново распроданы уже до конца мая.

Напомним, часть железной дороги между столицей и Иваново не электрифицирована. Это ранее не позволяло запустить между двумя городами скоростное пассажирское сообщение. Но в РЖД нашли оригинальное решение. До Владимира «Ласточка» «летит» своим ходом, а после в дело вступает тепловоз, который доставляет состав до Иваново.

Из-за популярности нового поезда не всем хватает билетов. При этом вместимости двух составов «Ласточки», которые курсируют по маршруту, не достачточно. Поезд заполняется уже на конечных станциях, и для тех кто хочет сесть на остановках уже нет свободных мест.

А ко всему прочему с начала мая в состав фирменного поезда № 45/46 Иваново-Санкт-Петербург войдут новые плацкартные вагоны в количестве 16 штук. Их обновили перед сезоном отпусков.

Теперь пассажиры каждого вагона смогут воспользоваться биотуалетом, электрическими розетками для зарядки своих гаджетов и выйти в интернет через внутрипоездной Wi-Fi.

Авиакомпания «РусЛайн» уже заявила, что в мае уже не будет рейсов между Иваново и Москвой. Так же авиакомпания подтверждает, что прекращается и авиасообщение между Иваново и северной столицей.