Лишь несколько стран в мире обладают этими технологиями. Новый строящийся на Урале завод вводит Россию в элитный клуб таких стран.

В Верхней Пышме идет строительство нового завода «Уральских локомотивов», где совсем скоро будет развернуто производство новейших отечественных высокоскоростных поездов.

Российские инженеры уже доказали свою компетентность, разработав Финист вместо Ласточки, а теперь создают полноценную замену Сапсану.

На площадке завода в Верхней Пышме установлены металлические конструкции двух производственных корпусов нового комплекса — сообщает пресс-служба «Синара»

Для корпуса пусконаладки электропоездов использовано 2,8 тысячи тонн металлоконструкций. На объекте завершается укладка профлиста, сэндвич-панели смонтированы более чем на половину. Из 15 тысяч кв. м площадей уже установлено 9 тысяч, монолитные работы выполнены на 80%. Сейчас ведется монтаж кровли и светопрозрачных конструкций.

Первый заместитель генерального директора «Синара-Девелопмент» Данил Значков отметил, что строительство ведется с применением современных технологий высокоскоростного монтажа.

«Модульные конструкции позволяют стыковать элементы с точностью до 1 мм, а параллельное выполнение работ на разных уровнях значительно ускоряет процесс. Наша цель — закрыть тепловой контур ключевых цехов к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов и передать площади под монтаж основного технологического оборудования», — подчеркнул он.

В корпусе для формирования компонентов кузова уже смонтировано 5 тысяч тонн металлоконструкций и залито 16 тысяч кубометров бетона. Продолжается монтаж профлиста и стеновых панелей, а также остекление зенитных фонарей.

В испытательном центре тягового привода и административном корпусе продолжаются монолитные работы. В конструкторском центре ведется установка буронабивных свай каркаса и силового пола, а также подготовка котлована.

Общая площадь всех пяти новых корпусов составит 67 тысяч кв. м.

Опыт эксплуатации Сапсанов показал, что высокоскоростное движение крайне важно для нашей страны. Высокоскоростные поезда пользуются большой популярностью.

И лишь несколько стран мира способны создавать полноценные высокоскоростные поезда. После ухода Siemens России пришлось разрабатывать замену Сапсану — и специалисты Уральских локомотивов успешно справляются с этой задачей