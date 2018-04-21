«Ярослав Мудрый», «Пытливый» и «Сметливый» идут в Средиземное море
СКР «Ярослав Мудрый» и фрегат ВМС Великобритании «St Albans» идут к Ла-Маншу, 20 апреля:
Сегодня сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» и танкер «Лена» прошли пролив Ла-Манш, а сторожевые корабли Черноморского флота «Пытливый» и «Сметливый» — проливы Босфор и Дарданеллы, направляясь на боевую службу в Средиземное море.
Корабли в порядке ротации сменят фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович», который находится в Средиземном море с декабря прошлого года.
СКР «Сметливый» выходит из Севастополя на боевую службу, 20 апреля 2018 года:
Фото с сайта defenceimagery.mod.uk и Юрия Югансона с сайта photocrimea.com
21.04.1816:08:44
21.04.1816:17:19 Она уже больше 2-х лет ждёт начала ремонта. Ракетные крейсера «Маршал Устинов» и «Варяг» у себя в базах, первый недавно выходил на учебные стрельбы.
21.04.1816:50:04
21.04.1816:56:05 Он до августа на Балтике.
21.04.1817:08:39
21.04.1817:15:10 Фрегат будет принимать участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
21.04.1817:10:27
21.04.1817:17:23 Всему своё время.
21.04.1819:57:36
21.04.1820:14:14
21.04.1820:30:15
21.04.1820:42:42 Скоро домой пойдёт. СКР «Ярослав Мудрый» в Питере уже примелькался, а «Сметливого» крайне сложно будет выдать за новейший боевой корабль. В прошлом году фрегат стоял на Неве, в этом году скорее всего пойдёт в кильватерной колонне кораблей. Вы забыли о большом количестве зрителей, которыми были заполнены все набережные.
21.04.1820:50:08
21.04.1820:22:46 Вы там где напряжение увидели?
21.04.1820:51:45
21.04.1821:13:06
21.04.1821:20:57
21.04.1821:32:38
21.04.1821:54:47
21.04.1820:32:57
21.04.1820:45:17 Это было в октябре 2016 года.
21.04.1821:43:52
21.04.1820:35:18
21.04.1821:47:27
21.04.1821:58:35 А более старые тип 23 бегают — раньше делали надёжнее!