«Ярослав Мудрый», «Пытливый» и «Сметливый» идут в Средиземное море

СКР «Ярослав Мудрый» и фрегат ВМС Великобритании «St Albans» идут к Ла-Маншу, 20 апреля:



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Сегодня сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» и танкер «Лена» прошли пролив Ла-Манш, а сторожевые корабли Черноморского флота «Пытливый» и «Сметливый» — проливы Босфор и Дарданеллы, направляясь на боевую службу в Средиземное море.

Корабли в порядке ротации сменят фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович», который находится в Средиземном море с декабря прошлого года.

СКР «Сметливый» выходит из Севастополя на боевую службу, 20 апреля 2018 года:



© Фото из открытых источников

Фото с сайта defenceimagery.mod.uk и Юрия Югансона с сайта photocrimea.com