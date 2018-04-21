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Армия и Флот

«Ярослав Мудрый», «Пытливый» и «Сметливый» идут в Средиземное море

СКР «Ярослав Мудрый» и фрегат ВМС Великобритании «St Albans» идут к Ла-Маншу, 20 апреля:

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» и танкер «Лена» прошли пролив Ла-Манш, а сторожевые корабли Черноморского флота «Пытливый» и «Сметливый» — проливы Босфор и Дарданеллы, направляясь на боевую службу в Средиземное море.

Корабли в порядке ротации сменят фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович», который находится в Средиземном море с декабря прошлого года.

СКР «Сметливый» выходит из Севастополя на боевую службу, 20 апреля 2018 года:

  •  © Фото из открытых источников

Фото с сайта defenceimagery.mod.uk и Юрия Югансона с сайта photocrimea.com


ВМФ, боевая служба, Пытливый, Сметливый, Ярослав Мудрый, Балтийский флот, Черноморский флот
  • von_gobelen von_gobelen
    21.04.1816:08:44

    У меня два вопроса:

    1) Москва ещё способна выполнять боевые задачи или она в ремонте окончательно без всяких вариантов боевого применения до его окончания?

    2) Где сейчас находятся 1164 с Тихого и Северного флотов?

    #1028491
    • A_SEVER A_SEVER
      21.04.1816:17:19

      Москва ещё способна выполнять боевые задачи или она в ремонте
      Она уже больше 2-х лет ждёт начала ремонта.
      Где сейчас находятся 1164 с Тихого и Северного флотов?
      Ракетные крейсера «Маршал Устинов» и «Варяг» у себя в базах, первый недавно выходил на учебные стрельбы.

      #1028494
  • Иван Петров Иван Петров
    21.04.1816:50:04

    логичнее было бы Макарова туда послать…4 месяца у пирса

    #1028507
    • A_SEVER A_SEVER
      21.04.1816:56:05

      логичнее было бы Макарова туда послать…
      Он до августа на Балтике.

      #1028511
      • obormot obormot
        21.04.1817:08:39

        С Макаровым что-то темнят… Сколько месяцев в составе ЧФ, а всё ни с места.

        #1028515
        • A_SEVER A_SEVER
          21.04.1817:15:10

          С Макаровым что-то темнят…
          Фрегат будет принимать участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

          #1028518
    • obormot obormot
      21.04.1817:10:27

      «Маршал Устинов» вполне мог бы прогуляться в Средиземку, пока «Москва» вне игры.

      Полгода в составе флота, курсовые задачи наверняка сданы, корабль после капитального ремонта — только в путь.

      #1028516
      • A_SEVER A_SEVER
        21.04.1817:17:23

        "Маршал Устинов" вполне мог бы прогуляться в Средиземку
        Всему своё время.

        #1028520
  • ян кирпичев ян кирпичев
    21.04.1819:57:36

    Фрегат будет принимать участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге

    Оригинально конечно…При страшном дефиците кораблей ,вместо участия в БС в самый напряженный момент(Сирия) 8 месяцев болтаться на балтике у пирса новому кораблю ЧФ, только для участия в показушном шоу…

    #1028575
    • Нет аватара homeland
      21.04.1820:14:14

      Что уж за дефицит такой страшный?! Думаете они там тонут в борьбе с авианосцами?! Не так.

      Пара кораблей всегда там дежурят, на 100 км берега достаточно. А парад это тоже дело нужное, для поднятия боевого духа у населения!

      #1028582
      • Dan Vandon Dan Vandon
        21.04.1820:30:15

        Пара кораблей всегда там дежурят

        СКР Григорович уже 5 месяцев там безвылазно. А на типа- парад ,постоять в Неве можно и Сметливого с Мудрым послать, все равно никто ничего не поймет.Макаров в прошлом году там уже торчал, новый боевой корабль должен работать по предназначению,а не потешать питерских и мацковских чинуш,даже мощный ВМФ СССР не позволял себе таких вольностей.

        Отредактировано: Dan Vandon~20:52 21.04.18
        #1028585
        • A_SEVER A_SEVER
          21.04.1820:42:42

          Григорович уже 5 месяцев там безвылазно.
          Скоро домой пойдёт.
          Сметливого с Мудрым послать, все равно никто ничего не поймет
          СКР «Ярослав Мудрый» в Питере уже примелькался, а «Сметливого» крайне сложно будет выдать за новейший боевой корабль.
          Макаров в прошлом году там уже торчал
          В прошлом году фрегат стоял на Неве, в этом году скорее всего пойдёт в кильватерной колонне кораблей.
          а не потешать питерских и мацковских чинуш
          Вы забыли о большом количестве зрителей, которыми были заполнены все набережные.

          #1028592
        • Нет аватара homeland
          21.04.1820:50:08

          Ну, а что 5 месяцев это много разве?! И не надо гонять туда-сюда технику. Экипаж можно заменить, если кому там скучно.

          #1028598
    • A_SEVER A_SEVER
      21.04.1820:22:46

      в самый напряженный момент
      Вы там где напряжение увидели?    

      США устраивают давно ожидавшуюся провокацию, потом за неделю объявляют о грядущем «ударе возмездия» (чтобы противник успел к нему подготовиться), потом мощно (и одновременно очень аккуратно) бьют в пустоту, вернее в информационное поле, стараясь не задеть не только российские базы в Сирии, но и сирийские объекты, имеющие хоть какую-нибудь значимость, при этом операцию объявляют успешной.

      Наш Генштаб, который по идее должен готовится к отражению удара, в этот момент планирует парад кораблей в Ростове-на-Дону на День Победы.

      Турция, которая официально поддержала удар США по Сирии, одновременно успешно завершила ремонт нашего контейнеровоза, который возит в Сирию грузы для сирийской армии.

      Отредактировано: A_SEVER~21:11 21.04.18
      #1028584
      • Комментарий удален
      • Нет аватара Rash
        21.04.1820:51:45

        потом мощно (и одновременно очень аккуратно) бьют в пустоту
           

        •  © pbs.twimg.com

        Отредактировано: Rash~20:58 21.04.18
        #1028600
      • Максим Рожков Максим Рожков
        21.04.1821:13:06

        мощно (и одновременно очень аккуратно) бьют в пустоту, вернее в информационное поле, стараясь не задеть не только российские базы в Сирии, но сирийские объекты, имеющие хоть какую-нибудь значимость,

        По данным МО РФ http://tass.ru/armiya-i-opk/5126419

        Целями удара были, в том числе, и авиационные базы сирийских ВВС. Данные объективного контроля говорят о следующем: по аэродрому Дювали в ударе были задействованы 4 ракеты — все сбиты (100%); по аэродрому Думеир — 12 ракет, все сбиты (100%); по аэродрому Блэи — 18 ракет, все сбиты (100%); по аэродрому Шайрат — 12 ракет, все сбиты (100%). Аэродромы не пострадали. Из девяти ракет, запущенных по неиспользуемому аэродрому Меззе, пять сбито (55,5%). Из 16 ракет по аэродрому Хомс уничтожено 13 (81,25%). Серьезных разрушений на данном объекте не наблюдается.

        30 ракет были задействованы в ударе по объектам в районе населенных пунктов Барз и Джарамани. Из них семь ракет сбито (23,3%). Эти объекты, якобы имевшие отношение к так называемой «военной химической программе» Дамаска, частично разрушены. При этом они давно не используются, людей и оборудования на них не было.

        #1028609
        • A_SEVER A_SEVER
          21.04.1821:20:57

          Осталось понять, почему американцы назвали одни цели, а мы другие, и куда делись обломки всех сбитых сирийцами ракет.

          Лично у меня есть ощущение, что большинство американских ракет вообще не покидало ПУ.

          #1028614
          • Максим Рожков Максим Рожков
            21.04.1821:32:38

            почему американцы назвали одни цели, а мы другие

            Я думаю, американцы назвали только те цели, до которых их ракеты долетели.

            куда делись обломки всех сбитых сирийцами ракет

            Разбросаны по территории. Пару уцелевших ракет нашли. А остальные обломки собирать — надо много ресурсов отвлекать. Не до этого сейчас.

            #1028617
          • Максим Рожков Максим Рожков
            21.04.1821:54:47

            Здесь тоже интересная статистика tass.ru/armiya-i-opk/5131781

            Сирийская ПВО использовала для отражения удара США, Франции и Великобритании 112 зенитных ракет, в том числе из комплекса «Панцирь» — 25 ракет. Конашенков уточнил, что из «Панциря-С1» было выпущено 25 ракет, они поразили 23 цели.

            «Бук» — выпущено 29, поразили 24 цели. «Оса» — выпущено 11, поразили пять целей. С-125 — выпущено 13, поразили пять целей. «Стрела-10″ - выпущено пять, поразили три цели. „Квадрат“ — выпущено 21, поразили 11 целей. С-200 — выпущено восемь ракет, целей не поразили», — заявил Конашенков.

            Лично меня поразило, что пятью Стрелами сбили три ракеты. Ночью… у томагавков трдд… открытого пламени из двигателя нет. Как сирийские солдаты наводили Стрелы?

            #1028627
    • obormot obormot
      21.04.1820:32:57

      Пожалуй я поддержу вас в недовольстве задержкой фрегата «Адмирал Макаров», но думаю что дело всё же не в параде. В прошлом году на Балтику с ЧФ неожиданно перегнали два МРК проекта 21361, которые должны были нести службу на Чёрном море.

      Имхо. С одной стороны это показатель того, что командование ВМФ не считает ситуацию с боевыми кораблями на ЧФ критической. А с другой стороны совершенно очевидно, что незапланированный вояж вокруг Европы кораблей 3-го ранга, свидетельствует о неотложной необходимости иметь на БФ корабли с «Калибр"ами на борту. Все расклады Командующего и Штаба ВМФ мы не знаем, но такой вывод очевиден.

      Возможно что переход фрегата «Адмирал Макаров» на ЧФ будут откладывать до момента принятия в состав БФ двух пелловских МРК проекта 22800, также вооружённых «Калибр"ами.

      Отредактировано: obormot~20:34 21.04.18
      #1028586
      • A_SEVER A_SEVER
        21.04.1820:45:17

        В прошлом году на Балтику с ЧФ неожиданно перегнали два МРК
        Это было в октябре 2016 года.    

        #1028593
        • obormot obormot
          21.04.1821:43:52

          Значит в позапрошлом, это не принципиально.

          #1028622
  • exhausted1987 exhausted1987
    21.04.1820:35:18

    Пытливый и Сметливый в очередной раз поражают тех. готовностью. Всё время на БС. Особенно старичок «поющий фрегат», очень надежный проект оказывается.

    Москва на модернизацию на Север будет уходить?

    #1028588
    • obormot obormot
      21.04.1821:47:27

      Это кстати хороший пример удивительной надёжности долговечности советской военной техники. Новые британские тип 45 скисают на первых годах службы даже в более мягких условиях эксплуатации, а советские старички хоть бы что. Ну и конечно — экипаж! Люди решают всё (с)

      Имхо. РКР Москва ждёт готовности какого-то из крымских ССЗ. Скорее всего это будет «Залив». Гонять требующий ремонта корабль за тысячи м/м это и глупо, и опасно.

      Отредактировано: obormot~21:49 21.04.18
      #1028624
      • A_SEVER A_SEVER
        21.04.1821:58:35

        Новые британские тип 45 скисают на первых годах службы
        А более старые тип 23 бегают — раньше делали надёжнее!    
        Москва ждёт готовности какого-то из крымских ССЗ
        ГРКР «Москва» ждёт денег. Ремонтировать крейсер планируют на Севморзаводе.

        #1028628
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