«Мордовия Арена» приняла тестовый матч

Первый тестовый матч на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, который построен к чемпионату мира по футболу 2018 года, завершился нулевой ничьей между местной «Мордовией» и «Зенитом-Ижевском».

Встреча состоялась в субботу в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне «Урал-Приволжье». Первая тестовая встреча по регламенту собрала 10 тысяч зрителей.

Стадион «Мордовия-Арена» способен принять 44 149 зрителей. В Саранске пройдут матчи Перу — Дания (16 июня), Колумбия — Япония (19 июня), Иран — Португалия (25 июня), Панама — Тунис (28 июня). После завершения чемпионата мира стадион станет домашней ареной «Мордовии», и его вместимость будет уменьшена до 30 тысяч.

фото: vk.com/dimmona, vk.com/welcome_2018, vk.com/mikhail.meletiev, vk.com/dovlet_myrat_bro, vk.com/saransk2018, instagram.com/vfootbole_official, instagram.com/izvmor, instagram.com/a_yakushev

https://rsport.ria.ru/rus.../20180421/1135838102.html