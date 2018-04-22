Трубоукладчик Pioneering spirit вышел на мелководье Черного моря и, по данным Marinetraffic, находится уже в 35 километрах от турецкого Кыйыкей, где «Турецкий поток» выйдет на берег. Последние данные о местонахождении крупнейшего в мире трубоукладочного судна были получены по АИС вчера. За 15 дней Pioneering spirit преодолел более 50 километров.

Вчера, по данным навигационного портала, рядом с трубоукладчиком находился нидерландский балкер Egmondgracht, который следовал из болгарской Варны через Одессу. Очевидно, судно доставило для строительства газопровода очередную партию труб, которые хранятся в Болгарии со времен «Южного потока».

В маршруте Pioneering spirit на сайте Marinetraffic дата окончания работ по маршруту пока изменена с 13 на 11 мая. Трубоукладочное судно должно завершить укладку морской части первой нитки газопровода «Турецкий поток» мощностью 15,75 млрд кубометров. Она предназначена для поставок газа в Турцию.

Вторую нитку «Турецкого потока» уложили пока до экономической зоны Турции в Черном море. После укладки первой нитки ею, очевидно, и займется трубоукладчик Pioneering Spirit. Она также должна быть запущена в следующем году и предназначена для поставок газа на юг Европы. При этом маршрут газопровода из Турции еще не определен. Последний раз министр энергетики России Александр Новак заявил, что российский газ может пойти через Болгарию, Сербию, Венгрию в Австрию или в Италию через Грецию — по расширенному Трансадриатическому газопроводу или по проекту «Посейдон». При этом многое будет зависеть от позиции Брюсселя, который до этого сорвал строительство «Южного потока» через Болгарию.

Строительство «Турецкого потока» станет существенным ударом по Украине. «Для Украины реализация этого проекта будет иметь негативные последствия, не такие большие, как от „Северного потока“, но потеря приблизительно 15 миллиардов кубометров транзита из 70 миллиардов кубометров текущих — это очень большая сумма», — говорил ранее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев. В прошлом году Украина получила за транзит российского газа около $ 3 млрд, а строительство «Северного потока-2» и «Турецкого потока» снизят поступления в 4−5 раз.

В Черном море из России в Турцию уже проложен один газопровод — «Голубой поток». Его «Газпром» построил в 2002 году. По магистрали протяженностью 1213 километров в прошлом году подали около 16 млрд кубометров газа.