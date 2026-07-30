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Roman Wyrzykowski Энергетика и ТЭК

Россия впервые строит крупный СПГ-завод по собственной технологии

© fersol.ru

«Газпром» возводит завод по сжижению природного газа в Усть-Луге на основе собственной технологии «Газпром DMR». Раньше таких компетенций у России не было — крупные СПГ-проекты строились с участием западных лицензиаров и на импортном оборудовании.

После 2022 года началась активная работа по импортозамещению: свой вариант технологии — «Арктический каскад» и «Арктический микс» — разрабатывал и «Новатэк» для проектов на Ямале и Гыдане, однако они были применены лишь частично. Теперь в промышленное использование выходит лицензия «Газпрома».

«На сегодняшний день завод СПГ в Усть-Луге уже реализуется с нашей лицензией и поставкой отечественного оборудования. Россия обладает всеми компетенциями по проектированию, производству оборудования и строительству заводов СПГ как внутри страны, так и за рубежом», — заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов на форуме «Энергия Сахалина».

Комплекс в Усть-Луге готов на 80%. Он будет перерабатывать 45 млрд кубометров газа в год, выпускать 13,1 млн тонн СПГ, а также этановую фракцию и сжиженные углеводородные газы. Первая очередь газопереработки запускается в 2026 году, вторая — в 2027-м, СПГ-завод — в 2027-2028 годах.Маркелов также сообщил, что в июне в России заработал уникальный стенд для испытания компрессоров хладагента большой мощности — третий в мире.

«Это позволяет реализовывать проекты по сжижению газа уже в огромных масштабах», — отметил он.

Проект в Усть-Луге реализуют «Газпром» и «Русгаздобыча» на паритетной основе.

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Источник: t.me

Комментарии 5

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  • Нет аватара termometrix30.07.26 18:06:44

    В основе всех изобретений, рационализаций, изобретательского дела, технологий, техники, новых материалов, химических соединений, биологии и всего прочего лежит природный закон: концентрация энергии в максимально широком смысле слова, то есть концентрация потока энергии на условной единице площади и скорость ее распространения. Это соотношение, превращенное в нейронную сеть, может резко ускорить построение и создание всего нового.

    Постскриптум: «химические заводы по собственной технологии». До недавнего времени это считалось невозможным.Но есть ли свободные человеческие ресурсы в России и СНГ для масштабирования этих технологий,несмотря на то, что мы живем в переходный век тотальной роботизации и автоматизации?

    Отредактировано: termometrix~18:11 30.07.26
    #1319885
    • Нет аватара DimaY30.07.26 18:22:59

      Ну конечно сложно, но похоже иного пути нет. Хотя Искать партнеров на этом пути не считаю чем-то плохим. Вот например КНДР вполне можно привлечь в качестве партнера, с точки зрения квалифицированного рабочего класса там все нормально, а технологии мы им свои предложим.

      #1319887
      • Нет аватара termometrix30.07.26 19:22:44
        Хотя Искать партнеров на этом пути не считаю чем-то плохим


        Полностью согласен с Вами.

        но похоже иного пути нет.


        На данном этапе.Подвалющая часть патентов химтехнологии и опыта находятся в руках ТНК «золотого миллиарда» .

        КНДР


        Отличная идея.Мы можем объединять усилия в совместных проектах, создавать и углублять нашу общую систему разделения труда на справедливых принципах, в том числе вместе со странами БРИКС, Турцией и всем Глобальным Югом. Все мы вместе представляем большинство населения мира.

        #1319890
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski30.07.26 19:39:08

          Сети нейронные и ИИ все за людей не сделают — могут только помочь, а могут и навредить и привести к падению интеллекта самого человека.

          В России есть прототипы таких технологий и проблема только в их доводке не практике — с чем связаны определенные финансовые риски на первом этапе. Но другого пути нет и есть разные идеи как преодолеть эти трудности. Боьшие игроки типа Газпрома, Новатека и Сибура тут должны сыграть ведущую роль.

          #1319892
        • Нет аватара DimaY30.07.26 19:44:56
          Подвалющая часть патентов химтехнологии и опыта находятся в руках ТНК «золотого миллиарда» .



          Все патентное право, как и многое другое обнулено решением Еврокомиссии о том, что они могут продавать нефть с захваченных танкеров «теневого флота». По поводу соблюдения патентного права могут обращаться по адресу г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, пр-кт Волгоградский, д. 43, к. 3, этаж 12 пом XXVII ком 9д. Краткое наименование: ООО «Спортлото».

          #1319893