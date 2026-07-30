«Газпром» возводит завод по сжижению природного газа в Усть-Луге на основе собственной технологии «Газпром DMR». Раньше таких компетенций у России не было — крупные СПГ-проекты строились с участием западных лицензиаров и на импортном оборудовании.

После 2022 года началась активная работа по импортозамещению: свой вариант технологии — «Арктический каскад» и «Арктический микс» — разрабатывал и «Новатэк» для проектов на Ямале и Гыдане, однако они были применены лишь частично. Теперь в промышленное использование выходит лицензия «Газпрома».

«На сегодняшний день завод СПГ в Усть-Луге уже реализуется с нашей лицензией и поставкой отечественного оборудования. Россия обладает всеми компетенциями по проектированию, производству оборудования и строительству заводов СПГ как внутри страны, так и за рубежом», — заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов на форуме «Энергия Сахалина».

Комплекс в Усть-Луге готов на 80%. Он будет перерабатывать 45 млрд кубометров газа в год, выпускать 13,1 млн тонн СПГ, а также этановую фракцию и сжиженные углеводородные газы. Первая очередь газопереработки запускается в 2026 году, вторая — в 2027-м, СПГ-завод — в 2027-2028 годах.Маркелов также сообщил, что в июне в России заработал уникальный стенд для испытания компрессоров хладагента большой мощности — третий в мире.

«Это позволяет реализовывать проекты по сжижению газа уже в огромных масштабах», — отметил он.

Проект в Усть-Луге реализуют «Газпром» и «Русгаздобыча» на паритетной основе.