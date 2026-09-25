Изготовлены первые российские компрессоры смешанного хладагента для производства СПГ

«Дан старт началу отгрузки „Газпрому“ первых российских компрессоров смешанного хладагента», — сообщила пресс-служба Газпрома.

«Компрессоры смешанного хладагента мощностью 112 МВт — важнейшее оборудование для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ). Раньше такие агрегаты в России не производились. Разработку и серийный выпуск компрессоров по заказу „Газпрома“ обеспечили „НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа“ и „Казанькомпрессормаш“ (входят в Группу ГМС). Предприятия расположены в Казани.

К транспортировке готовы 2 компрессора СХА — 109ГЦ-3896/4-54 КНД и 109ГЦ-3896/4-54 КСД (компрессор среднего давления). Таким образом, готов комплект компрессорного оборудования для 1-й линии Балтийского СПГ — СПГ-завода мощностью 13 млн т/год в рамках газоперерабатывающего комплекса (ГПК) комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в пос. Усть-Луга Ленинградской области.

Агрегаты для 2-й линии планируется изготовить до декабря.

На сегодняшний день помимо компрессоров смешанного хладагента, в России по заказу „Газпрома“ освоено производство спиральновитых теплообменников, погружных насосов СПГ, компрессоров отпарного газа, терминальных стендеров отгрузки СПГ, листового проката для криогенных резервуаров хранения СПГ.

У нас уже есть собственная технология сжижения газа — „Газпром ДМР“. Теперь по заказу компании в России освоено производство абсолютно всего ключевого оборудования для крупнотоннажных СПГ-заводов. Это значит, что в вопросах технологического суверенитета по части сжижения природного газа мы сегодня ставим финальную точку», — сказал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

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