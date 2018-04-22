Новый молочный комплекс начал работу в Тульской области

Животноводческая ферма «Богатырское подворье» ООО «Агрофармтрест» построена в д. Михайловка Суворовского района. Проект предусматривает строительство фермы на 440 голов крупного рогатого скота. Инвестиции уже составили порядка 93 млн рублей.

На предприятии создано 50 новых рабочих мест, дополнительно будет создано еще 20.

Ведётся строительство ещё одного молочного комплекса. На ферме планируется также содержать поголовья свиней, птицы, кроликов. Предусмотрена переработка получаемого мяса, молока, овощей, производство комбикорма и удобрений.