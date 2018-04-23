Рост производства молока в первом квартале 2018 года составил 2,2%

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства России предоставила данные, согласно которым с января по март 2018 года рост производства молока был равен 2,2% (по сравнению с таким же периодом 2017 года).

По словам директора Департамента животноводства и племенного ведомства Минсельхоза РФ, отмеченное увеличение надоев молока в хозяйствах всех категорий является результатом действия введенных мер господдержки.

Кроме этого, положительное влияние на рост показателей производства оказывает проведение модернизации материально-технических средств и улучшение племенных качеств крупного рогатого скота.

За первые три месяца текущего года было произведено 6,56 миллионов тонн молока. Повышение объемов производства в сельхозорганизациях составило 4,6%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах — 4,1%.

Лидерами по темпам роста производства стали Краснодарский край, Новосибирская, Воронежская, Калужская и Свердловская области. В то же время, отрицательная динамика производства была отмечена в Ставропольском крае, Башкортостане, а также в Кемеровской, Орловской, Новгородской областях.