Рост производства молока в первом квартале 2018 года составил 2,2%
По словам директора Департамента животноводства и племенного ведомства Минсельхоза РФ, отмеченное увеличение надоев молока в хозяйствах всех категорий является результатом действия введенных мер господдержки.
Кроме этого, положительное влияние на рост показателей производства оказывает проведение модернизации материально-технических средств и улучшение племенных качеств крупного рогатого скота.
За первые три месяца текущего года было произведено 6,56 миллионов тонн молока. Повышение объемов производства в сельхозорганизациях составило 4,6%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах — 4,1%.
Лидерами по темпам роста производства стали Краснодарский край, Новосибирская, Воронежская, Калужская и Свердловская области. В то же время, отрицательная динамика производства была отмечена в Ставропольском крае, Башкортостане, а также в Кемеровской, Орловской, Новгородской областях.
23.04.1814:23:47
23.04.1814:39:19