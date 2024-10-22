Вторая очередь крупной молочной фермы запущена в Амурской области

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Запущена вторая очередь молочной фермы в Ивановке Амурской области. Заселено 670 стельных коров. До конца года будет завезено ещё 300 коров голштинской породы.

Вторая очередь фермы включает не только коровник, но и ряд современных объектов, необходимых для эффективного ведения хозяйства. Важным элементом является склад, где будет храниться корм для животных. Правильное хранение кормов — залог их качества и, соответственно, здоровья коров.

Также были построены силосные траншеи для заготовки и хранения кормов. Это позволяет обеспечивать животных питанием в течение всего года, что особенно актуально в условиях переменчивого климата. Тёплая стоянка для техники — ещё один важный аспект: она обеспечивает сохранность оборудования и его готовность к работе в любое время года.

Первая очередь фермы на 1 547 голов была запущена в прошлом году.

После пуска третьей очереди поголовье коров в хозяйстве достигнет 3 600 голов. Ферма станет самой крупной на Дальнем Востоке.

© ampravda.ru

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