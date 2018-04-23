ОЭВРЗ приступил к освоению сборки вагонов модели 81-765/766/767 «Москва»

Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ, входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») в партнерстве с ОАО «Метровагонмаш» (также входит в состав холдинга) приступил к освоению сборки вагонов модели 81-765/766/767 «Москва».

Для организации выпуска новой для ОЭВРЗ продукции выполнена подготовка производства: установлено необходимое технологическое оборудование, изготовлена оснастка для подвески подвагонных агрегатов и перекатки вагонов, доработан комплект конструкторской и технической документации.

Специалистами завода выполняется весь спектр работ по сборке новых вагонов — окраска кузовов, монтаж подвагонного и иного оборудования, систем кондиционирования воздуха, установка сидений и обшивки салона, а также дождевание и ходовые испытания перед сдачей поездов заказчику.

Первый поезд «Москва» из восьми вагонов должен быть выпущен на ОЭВРЗ в июне 2018 года.

При создании новых поездов сконструированы более широкие по сравнению с предшественниками дверные проемы; обеспечивается сквозной проход через все вагоны. Поезда оснащаются новой системой светового оповещения об открытии и закрытии дверей. Они работают на современном асинхронном тяговом приводе. Конструкция вагонов включает в себя системы кондиционирования и вентиляции, USB-розетки для зарядки электронных устройств пассажиров. В поездах предусмотрены площадки для колясок и велосипедов. В вагонах минимизирован уровень шума и улучшена теплоизоляция.

Вагоны «Москва» отвечают самым современным требованиям, предъявляемым к уровню комфорта, энергоэффективности и эксплуатационной надежности; на сегодняшний день являются одним из наиболее современных и высокотехнологичных решений в области метровагоностроения в мире. В Московском метрополитене такой подвижной состав эксплуатируется с 2017 года.

Подвижной состав производства ОЭВРЗ успешно эксплуатируется в метрополитенах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска с 2010 года. За это время завод выпустил более 400 вагонов метро различных модификаций.