На предприятии «ТМХ» («Трансмашхолдинг») начали собирать новую модификацию вагонов «Москва-2026». Завершить работу над сборкой первого поезда планируют в конце 2025 года. Тогда же состав начнет проходить испытания на инфраструктуре московского метро.

Всего в ближайшие два года в столичное метро поставят более 700 современных вагонов «Москва-2026». Крупная партия позволит полностью обновить поезда на Замоскворецкой линии, а также обеспечить стабильный график движения при запуске Рублево-Архангельской линии.

Поезда «Москва-2026» станут технологичным продолжением составов предыдущей модификации «Москва-2024», которые сегодня курсируют в Московском метрополитене на Замоскворецкой и Троицкой линиях.

Новая серия сохранит все ключевые преимущества предыдущих моделей, в том числе широкие двери, увеличенную вместимость, межвагонные переходы и мощные системы кондиционирования. Кроме того, в вагонах останется большое количество медиаэкранов, подсветка салона в цвет линии, сенсорные экраны, при помощи которых можно составлять маршрут поездки, USB- и Type-C-разъемы для зарядки устройств. В новых поездах частично обновится пластик элементов интерьера салона, стекла на поручнях входной группы, корпус камеры заднего вида и футуристическое освещение головной части составов.

Пассажирские сиденья станут еще более удобными за счет отсутствия металлических стыков.

