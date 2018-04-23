Быстринский ГОК поставил первую партию продукции потребителям

Быстринский горно-обогатительный комбинат произвел отгрузку первой партии продукции: 1,5 тыс. тонн медного концентрата отправлены контрагентам компании в Китай. До конца апреля будут отгружены еще 3 тыс. тонн.

«Мы считаем поставку первой партии медного концентрата очень важным шагом в развитии всего Быстринского проекта и свидетельством успешной реализации поставленных перед горно-обогатительным комбинатом задач», — заявил первый вице-президент, операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко. — «В ближайшие месяцы комбинат планирует отправить потребителям и первую партию железорудного концентрата».

Быстринский ГОК был построен «Норникелем» в труднодоступной части Забайкальского края в конце 2017 года и в настоящее время работает в режиме пуско-наладки. В текущем году планируется поэтапный ввод предприятия в эксплуатацию. В 2019 году, с выходом на проектную мощность, Быстринский ГОК будет производить ежегодно около 3 млн тонн магнетитового концентрата и 260 тыс. тонн медного концентрата. В перспективе планируется также производство золотосодержащего (гравитационного) концентрата с последующим обогащением на собственных мощностях.

«Мы позитивно оцениваем перспективы рынка медного и железорудного концентрата и, безусловно, создадим в будущем прочную основу для увеличения объемов производства, — заявил старший вице-президент — руководитель блока сбыта, коммерции и логистики компании «Норникель» Сергей Батехин. — «В настоящее время приоритетным рынком сбыта продукции Быстринского ГОКа является Китай, но в планах компании вывод нашей продукции и на другие азиатские рынки. «Норникель» также прорабатывает вопрос о поставках магнетитового и медного концентрата российским потребителям».

Справка:

Быстринский ГОК расположен в Забайкальском крае в 90 км от российско-китайской границы. Предприятие разрабатывает полиметаллическое месторождение Быстринское на территории Газимуро-Заводского района. Балансовые запасы месторождения — 343 млн тонн руды. 50% плюс 1 акцией владеет «Норникель», 36,7% принадлежит инвестиционному фонду CIS Natural Resources Fund, и 13,3% — китайской Highland Fund.