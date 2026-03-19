На Надеждинском металлургическом заводе имени Б.И. Колесникова начали монтаж обеднительной электропечи № 1. Оборудование предназначено для переработки шлаков, которые остаются после плавки рудного концентрата и содержат ценные металлы. Раньше такие печи закупали за рубежом, но этот агрегат полностью изготовили сотрудники компании.

Ключевой элемент печи — медные кессоны. Это охлаждающие модули, работающие при экстремальных температурах. На Механическом заводе «Норникеля» изготовили 529 кессонов 14 разных типоразмеров. Чтобы запустить производство, пришлось перестраивать технологические процессы. В итоге операции, которые раньше занимали до шести часов, теперь выполняют за 20-25 минут.

Печь мы изготовили полностью своими силами. Для этого на Механическом заводе мы модернизировали технологический процесс, закупили станок глубокого сверления. Чтобы всё сошлось идеально, проводилась контрольная сборка на стенде, имитирующая реальную площадку. Это позволило сократить сроки и повысить качество сборки, уточнил Александр Леонов, вице-президент, директор Заполярного филиала «Норникеля».

Работы на площадке стартовали в феврале и продлятся 90 дней. Сейчас специалисты укладывают огнеупорное основание, монтируют каркас, систему загрузки и коллекторного охлаждения. По плану, 19 апреля печь начнут разогревать, а в первых числах мая она заработает на полную мощность.