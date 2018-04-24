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Энергетика и ТЭК

На Саратовской ГЭС завершена модернизация гидроагрегата и замена силовых трансформаторов

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На Саратовской ГЭС завершилась модернизация десятого по счету гидроагрегата из 24 установленных на станции. Новая гидротурбина со станционным номером 21 на 10% мощнее предыдущей, отличается высокой надежностью, безопасностью и соответствует всем современным экологическим требованиям.

В настоящее время на ГЭС в рамках программы комплексной модернизации РусГидро ведутся работы по реконструкции еще двух гидроагрегатов. В ближайшие несколько лет на станции будут заменены все гидротурбины, выработавшие свой ресурс. В результате мощность Саратовской ГЭС увеличится до 1505 МВт. Используемые на гидростанции поворотно-лопастные турбины являются крупнейшими по своим размерам в России: рабочие колеса имеют диаметр 10,3 метра, а вес полностью собранного колеса — 314 тонн.

Одновременно на Саратовской ГЭС завершились начатые в 2009 году работы по замене всех 9 силовых трансформаторов. Это позволило обеспечить выдачу в энергосистему повышенной мощности и дополнительной выработки электроэнергии станции.

Программа комплексной модернизации генерирующих объектов Группы «РусГидро» утверждена на 2012-2025 годы. В рамках Программы планируется заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка РусГидро. Это позволит переломить тенденцию старения основного генерирующего оборудования путем обновления генерирующих мощностей, снизить эксплуатационные затраты за счет уменьшения объемов ремонтов и автоматизации процессов. Реализация Программы позволит увеличить установленную мощность электростанций компании на 779 МВт, планируемый прирост выработки составит 1375,6 млн кВт·ч в год. Замена устаревшего оборудования является важнейшим фактором повышения надежности и безопасности электростанций РусГидро.

  •  © rushydro.ru
  •  © rushydro.ru
http://www.rushydro.ru/press/news/105765.html

РусГидро, Саратовская ГЭС
  • Нет аватара Варяг
    24.04.1810:55:05

    Жаль, что на шильде «Фойт», а не «ЛМЗ». А так, дело, конечно хорошее и нужное!

    #1029324
    • Maksim Starostin
      24.04.1812:08:42

      Фойт Гидро — комплексный поставщик оборудования ГЭС

      Компания Фойт является одним из ведущих поставщиков гидроэнергетического оборудования, технических решений и услуг. Ассортимент продукции «Фойт» как комплексного поставщика оборудования охватывает весь жизненный цикл новых и существующих крупных и малых гидроэлектростанций. Мы предлагаем готовые решения для станций, имеющие применение как в области производства энергии, так и в области её храненияю В мировом масштабе, четверть всей электроэнергии, генерированной гидравлическими установками, получена с использованием технологий и услуг компании Voith. Компоненты и услуги компании Фойт обеспечивают бесперебойное электроснабжение на электростанциях по всему миру.

      Укрепляя партнерство. ВолгаГидро

      ВолгаГидро — совместное предприятие Фойт и РусГидро — показатель крепких долгосрочных партнерских отношений Фойт на российском рынке гидроэлектро-энергии. Церемония закладки первого камня в строительство завода ВолгаГидро состоялась 14 июня 2016 года, в городе Балаково Саратовской области. Завод будет производить компоненты для гидроэлектростанций, выполнять укрупненную сборку и проводить техническое обслуживание оборудования.

       https://voith.com/rus-ru/4143.htm 

      Отредактировано: Maksim Starostin~12:09 24.04.18
      #1029347
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