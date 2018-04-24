Госпродагентство Приморья запустило линию производства кормов

Жители края могут заказать комбикорм по собственному рецепту в Госпродагентстве Приморья.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, в селе Михайловка запущена линия производства кормов для животных мощностью до 800 килограммов в час.

«На данный момент на складе имеются корма собственного производства по цене 11000 рублей за тонну. Рецептура комбикорма может быть изменена по желанию заказчика при заявке от 500 килограммов», — сообщили в ведомстве.

Приобрести комбикорм можно в Госпродагентстве Приморского края по адресу: село Михайловка, улица Привокзальная, 5. Также производится доставка кормов по организованной заявке глав поселений и владельцев личных подсобных хозяйств близлежащих территорий.

Напомним врио Губернатора Приморья обозначил сельское хозяйство одним из стратегических направлений развития экономики региона. В совместных планах власти и бизнеса — к 2020 году обеспечить внутренний рынок основными продуктами собственного производства и поставить сельхозпродукцию на экспорт.

Президент России ранее заявил, что в стране создана гибкая система поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня агропромышленный комплекс — это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки.