Златоустовский ЭМЗ освоил выпуск слябов из нержавеющего хромоникелевого сплава ЭИ-878

Прокат слябов сечением 150*500 мм был осуществлён на стане «1150» прокатного цеха № 1 из круглого слитка диаметром 630 мм, отлитого в третьем электросталеплавильном цехе. Ранее из указанного сплава завод производил лишь кованый сортамент и передел слитка на прокатном стане был осуществлён впервые.

Получить требуемую ширину удалось благодаря специально подобранному режиму деформации и нагреву слитков, которые в сжатые сроки были разработаны техническими службами завода. Металл успешно прошёл все контрольные испытания — его качество соответствует требованиям ГОСт и ТУ.

Полученные слябы будут направлены заказчику, где и осуществят их дальнейший передел на листопрокатном стане.

Для справки: сплав ЭИ-878 применяется для производства изделий, работающих в атмосферных условиях при температуре до 350 0С, он широко востребован в авиационной и химической промышленности.