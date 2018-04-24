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Производство

Златоустовский ЭМЗ освоил выпуск слябов из нержавеющего хромоникелевого сплава ЭИ-878

  •  © zmz.chel.su

Прокат слябов сечением 150*500 мм был осуществлён на стане «1150» прокатного цеха № 1 из круглого слитка диаметром 630 мм, отлитого в третьем электросталеплавильном цехе. Ранее из указанного сплава завод производил лишь кованый сортамент и передел слитка на прокатном стане был осуществлён впервые.

Получить требуемую ширину удалось благодаря специально подобранному режиму деформации и нагреву слитков, которые в сжатые сроки были разработаны техническими службами завода. Металл успешно прошёл все контрольные испытания — его качество соответствует требованиям ГОСт и ТУ.

Полученные слябы будут направлены заказчику, где и осуществят их дальнейший передел на листопрокатном стане.

Для справки: сплав ЭИ-878 применяется для производства изделий, работающих в атмосферных условиях при температуре до 350 0С, он широко востребован в авиационной и химической промышленности.

http://www.zmz.chel.su/press_tcentr/news/?news_id=178

Челябинская область, Златоустовский ЭМЗ, металлургия, слябы
  • Нет аватара igor-208
    24.04.1814:07:33

    Техническая служба завода — МОЛОДЦЫ, поздравляю с успешным прокатом!!!

    Отредактировано: igor-208~14:09 24.04.18
    #1029392
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