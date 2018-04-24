«Атомэнергомаш» отгрузил партию свай для Каспийской платформы

Компания «АЭМ-технологии» (входит в Росатом) отгрузила партию свай для строящейся в каспийском море платформы блок-кондуктор. Заказчик — ООО «Каспийская гидротехническая компания». Всего на площадке в Волгодонске изготовили 16 морских свай общим весом 1200 тонн. Каждая свая в диаметре более 2 метров и длинной свыше 33 метров. Об этом сообщает пресс-служба Атомэнергомаша.

Сваи доставили на заводской причал, где они были погружены на баржу, которая доставит их в Каспийское море.

«Нам важно продемонстрировать, что опыт производства атомного оборудования не ставит нас в рамки работы в одном направлении. Напротив, накопленные компетенции позволяют предприятию выступать изготовителем сложнейшего оборудования для самых разных направлений экономики. И сотрудничество с ведущими нефтяными компаниями страны — прямое тому доказательство», — отметил директор Волгодонского филиала «АЭМ-технологии» Ровшан Аббасов.

Сваи являются одним из ответственных узлов и отвечают за устойчивость морской платформы. Производство изделий осуществлялось под надзором Российского морского регистра судоходства и компании Oil States.

Сложность производства таких свай заключается в том, что диаметр сваи более 2 метров, таким образом даже самый широкий прокат в 5 м. шириной, используемый для производств труб большого диаметра, тут не подойдет, так как из него можно изготовить трубу лишь около 1.5 м в диаметре. К тому же прокат от стана-5000 надо как-то доставить в Волгодонск, а это задача нетривиальная, ведь 5 метровый рулон проката не помещается в стандартном вагоне.

Поэтому прокат раскраивается на нужную длину, и из него производятся секции трубы, так называемые обечайки, которые потом свариваются между собой. Таким образом можно получить сваю практически любой длины и диаметра.

Блок-кондуктор — платформа свайного типа с минимальным составом оборудования, предназначен для бурения 12-14 эксплуатационных скважин и подачи пластового продукта на центральную технологическую платформу либо на берег для переработки сырья.

Для «АЭМ-технологии» это не первый опыт производства изделий для морских платформ. За последние годы компания уже отгрузила более 10 тысяч тонн изделий для морских платформ строящихся в России.