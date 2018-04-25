LADA Largus с высокой крышей запущен в производство

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Тольяттинская компания «ВИС-Авто» начала производство фургонов и универсалов LADA Largus в модификации с высокой крышей. Напомним, что грузовой фургон LADA Largus с повышенной крышей впервые был показан публике осенью 2017 года на выставке Comtrans в Москве. Универсалы на выставках официально не демонстрировали.

Новые версии LADA Largus уже можно купить в Тольятти, скоро они станут доступны и в других городах. Фургон с высокой крышей носит индекс ВИС-2750, в комплектации Norma машина стоит 672 тыс. 400 рублей, ровно на 100 тысяч дороже обычной серийной версии. Универсал носит индекс ВИС-2150 и в исполнении Norma стоит 720 тыс. 900 рублей, то есть тоже +100 000 к цене исходной машины.

Пластиковая надстройка увеличивает наружную высоту LADA Largus на 280 мм — до 1930 мм. Объем отсека у грузового фургона с высокой крышей составляет 3000 л, что на 460 л больше, чем у стандартной машины. В пассажирской модификации надстройка не только увеличивает объем, но и повышает освещенность салона за счет дополнительных окошек. С точки зрения техники машины ВИС не отличаются от стандартных Ларгусов. Единственное различие: на ВИСовские Ларгусы ставят только 8-клапанные моторы ВАЗ-11189 объемом 1,6 л и мощностью 87 л.с., 16-клапанный двигатель ВАЗ-21129 (106 л.с.) для них предлагаться не будет.

Что касается технологии производства LADA Largus с высокой крышей, «ВИС-Авто» закупает у АВТОВАЗа неокрашенный кузов фургона или универсала, вырезает в верхней части сегмент, наваривает новый силовой каркас из стальных труб и водружает специальную пластиковую надстройку. После доработок кузов снова отправляется на АВТОВАЗ, где окрашивается, затем его опять перевозят на «ВИС-Авто» для окончательной сборки машины. Изнутри надстройка обшивается формованными пластиковыми панелями. Для пассажирского универсала в боковины крыши встраиваются дополнительные окошки (они не открываются).

Отметим, что это не первая мелкосерийная модификация LADA Largus. В прошлом году началось производство Ларгусов с повышенной крышей и увеличенным задним свесом. Такая версия имеет приставку KUB к названию, ее выпускает нижегородский завод «Самотлор-НН».