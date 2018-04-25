В Москве началось строительство станции метро «Давыдково»

В Москве стартовал первый этап строительства станции метро «Давыдково» Большой кольцевой линии метро.

«Строители ведут работу по выносу инженерных сетей с территории строительной площадки. Выполняются работы по устройству ограждающих конструкций станционного котлована методом «стена в грунте» «, — пояснил Департамент строительства города Москвы.

Станция «Давыдково» будет расположена в районе пересечения Аминьевского шоссе с Инициативной улицей. «Давыдково» входит в юго-западный участок Большой кольцевой линии от станции «Можайская» до станции «Аминьевское шоссе». Протяженность участка — 4,6 километра.

«По Большой кольцевой линии будет перевозиться как минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня по Московскому центральному кольцу. Появятся поперечные связи между многими районами Москвы. По некоторым направлениям время в пути уменьшится в два-три раза», — добавили в Департаменте.

Станция «Давыдково» улучшит транспортную доступность районов Очаково-Матвеевское, Можайский и Фили-Давыдково.

В этом году планируется довести Большую кольцевую линию до станции «Нижняя Масловка». Это позволит создать крупный пересадочный узел в районе Савеловского вокзала, а также разгрузить северный участок Серпуховско-Тимирязевской линии. Также ведутся активные работы на участках «Нижняя Масловка» — «Авиамоторная», «Хорошёвская» — «Можайская» («Кунцевская»), «Можайская» — «Проспект Вернадского», «Проспект Вернадского» — «Каховская», «Каширская» — «Карачарово» («Нижегородская»). Полностью Большую кольцевую линию планируют открыть к 2022 году.

Ее длина составит 69 километров, на ней будет находиться 31 станция. С 19 из них можно будет пересесть на другие линии метро, Московское центральное кольцо (МЦК) или пригородные электрички.