Состоялась церемония завершения проходки первого (правого) тоннеля между станциями «Остров мечты» и «Кленовый бульвар» строящейся Бирюлевской линии метро. Также был дан старт проходке левого перегонного тоннеля от «Кленового бульвара» в сторону будущей станции «Курьяново».

Протяженность первого (правого) перегонного тоннеля, проложенного между станциями «Остров мечты» и «Кленовый бульвар», составляет 1,67 километра, диаметр — шесть метров. Его строительство частично проводилось под руслом Москвы-реки, что представляло собой сложную инженерную задачу. Максимальная глубина тоннеля достигает 30 метров. Сооружение второго (левого) тоннеля между этими станциями планируется завершить осенью 2026 года.

Длина левого перегонного тоннеля от «Кленового бульвара» в сторону станции «Курьяново», строительство которого началось сегодня, составит 1,13 километра. Его будет прокладывать тоннелепроходческий механизированный комплекс «Ольга» диаметром шесть метров.