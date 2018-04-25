Ферма на 600 голов КРС открыта в Рязанской области

ООО «Надежда» ввело в эксплуатацию вторую очередь животноводческой фермы в Рязанской области на 600 коров. До настоящего времени на ферме, расположенной в Александро-Невском районе, содержалось 1,625 тыс. голов, в том числе дойное стадо — 530 коров. Пуск второй очереди позволит увеличить поголовье молочного стада до 1,1 тыс. коров.

«Мы наращиваем поголовье скота. До конца года мы намерены приобрести еще 500 голов высокопродуктивных коров. Наша задача — через два-три года ежедневно получать 25-30 тонн, суточный надой от фуражной коровы — 30 кг молока», — сообщил генеральный директор ООО «Надежда».

Два года назад хозяйству был присвоен статус племенного хозяйства, поэтому здесь закупают только высокопродуктивный скот в племенном сельхозпредприятии «Простор» Захаровского района, где рекордсменки дают по 14-15 тысяч килограммов в год.

ООО «Надежда» получает основную прибыль за счет продажи молока. Одним из покупателей является крупный переработчик молока из Подмосковья. Он готов закупать весь объем продукции у фермы, «но только высокого качества, так как у компании львиную долю переработки молока составляет детское питание, йогурты».