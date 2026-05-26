В Касимовском округе Рязанской области завершено строительство молочной фермы
В селе Дмитриево Касимовского округа завершили второй этап строительства молочно-товарной фермы на 2000 голов.
Новый объект — это комплекс зданий и сооружений, предназначенный для выпуска высококачественного молока.
Общие инвестиции в проект ранее оценивались в 2,1 млрд рублей.
Ферма разделена на несколько зон. В производственной расположены коровники, доильно-молочный блок, телятники, родильно-сухостойное отделение и «деревня для телят». Кормовая зона (хранилища для сена и соломы) отвечает за полноценный рацион животных. Административно-хозяйственная зона объединяет объекты управления и поддержания фермы в рабочем состоянии.
Экологическая зона предназначена для утилизации навоза. Здесь оборудованы лагуны и площадка для компостирования.
