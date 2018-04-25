Новая радиолокационная станция «Небо-М» поступила на вооружение войск в Поволжье

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Новая радиолокационная станция (РЛС) «Небо-М» усилила подразделения радиотехнических войск Центрального военного округа, дислоцированных в Поволжье. Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.

«РЛС „Небо-М“ поступила по гособоронзаказу на вооружение полка 14-й армии ВВС и ПВО, дислоцированного в Пензенской области. Расчеты заблаговременно прошли переподготовку на новый образец техники в профильном учебном центре Минобороны, приступили к освоению станции в ходе выполнения задач на дежурных позициях по контролю воздушного пространства в зоне ответственности», — сказали в пресс-службе.

Ранеесообщалос, что еще одна радиолокационная станция «Небо-У» заступила на боевое дежурство в Иркутской области.

Станция «Небо-М» предназначена для обнаружения, определения координат и сопровождения воздушных целей различных категорий — от самолетов до крылатых и управляемых ракет, в том числе малоразмерных гиперзвуковых, баллистических и малозаметных с использованием стелс-технологий на дальности до 600 км. Обеспечивает определение государственной принадлежности воздушных объектов и пеленгацию постановщиков активных помех.

ТТХ комплекса (в основе данных табличка с экспозиции авиасалона МАКС-2013 РЛС 55Ж6МЕ, источник , а так же источник ):