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Армия и Флот

Новая радиолокационная станция «Небо-М» поступила на вооружение войск в Поволжье

  •  © army-news.ru

Новая радиолокационная станция (РЛС) «Небо-М» усилила подразделения радиотехнических войск Центрального военного округа, дислоцированных в Поволжье. Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.

  •  © militaryrussia.ru

«РЛС „Небо-М“ поступила по гособоронзаказу на вооружение полка 14-й армии ВВС и ПВО, дислоцированного в Пензенской области. Расчеты заблаговременно прошли переподготовку на новый образец техники в профильном учебном центре Минобороны, приступили к освоению станции в ходе выполнения задач на дежурных позициях по контролю воздушного пространства в зоне ответственности», — сказали в пресс-службе.

  •  © militaryrussia.ru

Ранеесообщалос, что еще одна радиолокационная станция «Небо-У» заступила на боевое дежурство в Иркутской области.

Станция «Небо-М» предназначена для обнаружения, определения координат и сопровождения воздушных целей различных категорий — от самолетов до крылатых и управляемых ракет, в том числе малоразмерных гиперзвуковых, баллистических и малозаметных с использованием стелс-технологий на дальности до 600 км. Обеспечивает определение государственной принадлежности воздушных объектов и пеленгацию постановщиков активных помех.

ТТХ комплекса (в основе данных табличка с экспозиции авиасалона МАКС-2013 РЛС 55Ж6МЕ, источник, а так же источник):

круговой режим оборасекторный режим обзора
Дальность обнаружения целей10-600 км10-1800 км
Дальность обнаружения цели с ЭПР 1 кв.м при высоте полета 30000 м в условиях помех480 км510 км
Изодальностная зона сопровождения баллистических объектов с ЭПР 1 кв.м в диапазоне углов места от 0.5 до 70 град-600 км
Дальность пеленгации одиночного источника излучения на высоте 10000 м400 км400 км
Зона обзора по азимуту360 град90 град
Зона обзора по углу местадо 70 граддо 80 град
Зона обзора по высоте600 км1200 км
Радиальная скорость цели50-18000 км/ч50-18000 км/ч
Среднеквадратичная ошибка измерения координат объекта с ЭПР 1 кв.м в условиях без помех по дальности90 м90 м
Среднеквадратичная ошибка измерения координат объекта с ЭПР 1 кв.м в условиях без помех по азимуту в зоне углов места до 16 град12 уг.мин12 уг.мин
Среднеквадратичная ошибка измерения координат объекта с ЭПР 1 кв.м в условиях без помех по азимуту в зоне углов места более 16 град20 уг.мин20 уг.мин
Среднеквадратичная ошибка измерения координат объекта с ЭПР 1 кв.м в условиях без помех по углу места в зоне углов 0-30 град10 уг.мин10 уг.мин
Среднеквадратичная ошибка измерения координат объекта с ЭПР 1 кв.м в условиях без помех по высоте300 м300 м
Разрешающая способность по дальности500 м500 м
Разрешающая способность по азимуту4 град4 град
Количество одновременно сопровождаемых трасс целей200 аэродинамических целей20 баллистических целей
Темп выдачи информации5 / 10 сек1-10 сек (адаптивный)

http://tass.ru/armiya-i-opk/5156954

армия, гособоронзаказ, новое вооружение, испытания, ЦВО, Небо-М, 55Ж6МЕ
  • Denis Grabov
    25.04.1821:28:29

    По азимуту ошибка 10-20 мин, а разрешение четыре градуса. Разве можно знать ошибку точнее чем саму величину?

    #1029911
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