Новая радиолокационная станция «Небо-М» поступила на вооружение войск в Поволжье
Новая радиолокационная станция (РЛС) «Небо-М» усилила подразделения радиотехнических войск Центрального военного округа, дислоцированных в Поволжье. Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.
«РЛС „Небо-М“ поступила по гособоронзаказу на вооружение полка 14-й армии ВВС и ПВО, дислоцированного в Пензенской области. Расчеты заблаговременно прошли переподготовку на новый образец техники в профильном учебном центре Минобороны, приступили к освоению станции в ходе выполнения задач на дежурных позициях по контролю воздушного пространства в зоне ответственности», — сказали в пресс-службе.
Ранеесообщалос, что еще одна радиолокационная станция «Небо-У» заступила на боевое дежурство в Иркутской области.
Станция «Небо-М» предназначена для обнаружения, определения координат и сопровождения воздушных целей различных категорий — от самолетов до крылатых и управляемых ракет, в том числе малоразмерных гиперзвуковых, баллистических и малозаметных с использованием стелс-технологий на дальности до 600 км. Обеспечивает определение государственной принадлежности воздушных объектов и пеленгацию постановщиков активных помех.
ТТХ комплекса (в основе данных табличка с экспозиции авиасалона МАКС-2013 РЛС 55Ж6МЕ, источник, а так же источник):
|круговой режим обора
|секторный режим обзора
|Дальность обнаружения целей
|10-600 км
|10-1800 км
|Дальность обнаружения цели с ЭПР 1 кв.м при высоте полета 30000 м в условиях помех
|480 км
|510 км
|Изодальностная зона сопровождения баллистических объектов с ЭПР 1 кв.м в диапазоне углов места от 0.5 до 70 град
|-
|600 км
|Дальность пеленгации одиночного источника излучения на высоте 10000 м
|400 км
|400 км
|Зона обзора по азимуту
|360 град
|90 град
|Зона обзора по углу места
|до 70 град
|до 80 град
|Зона обзора по высоте
|600 км
|1200 км
|Радиальная скорость цели
|50-18000 км/ч
|50-18000 км/ч
|Среднеквадратичная ошибка измерения координат объекта с ЭПР 1 кв.м в условиях без помех по дальности
|90 м
|90 м
|Среднеквадратичная ошибка измерения координат объекта с ЭПР 1 кв.м в условиях без помех по азимуту в зоне углов места до 16 град
|12 уг.мин
|12 уг.мин
|Среднеквадратичная ошибка измерения координат объекта с ЭПР 1 кв.м в условиях без помех по азимуту в зоне углов места более 16 град
|20 уг.мин
|20 уг.мин
|Среднеквадратичная ошибка измерения координат объекта с ЭПР 1 кв.м в условиях без помех по углу места в зоне углов 0-30 град
|10 уг.мин
|10 уг.мин
|Среднеквадратичная ошибка измерения координат объекта с ЭПР 1 кв.м в условиях без помех по высоте
|300 м
|300 м
|Разрешающая способность по дальности
|500 м
|500 м
|Разрешающая способность по азимуту
|4 град
|4 град
|Количество одновременно сопровождаемых трасс целей
|200 аэродинамических целей
|20 баллистических целей
|Темп выдачи информации
|5 / 10 сек
|1-10 сек (адаптивный)
25.04.1821:28:29