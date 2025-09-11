Подпишись
ГК «Инструмент» освоила полный цикл изготовления сменных неперетачиваемых пластин из твердого сплава

Одной из главных целей группы компаний «Инструмент» на 2025 год стало освоение полного цикла изготовления сменных многогранных пластин.

Сегодня рассказываем и показываем плоды труда инженеров и технологов ГК «Инструмент» — первую опытную промышленную партию пластин, рожденную на мощностях «АКСИС», собственного производства твердосплавного инструмента.

Полный производственный цикл состоит из этапов спекания, формирования геометрии и нанесения износостойкого покрытия собственного бренда АКСИС.

На собственных производственных площадках успешно проведены испытания — токарных пластин АКСИС CNMG и фрезерных пластин АКСИС APMT.

СПЛАВ

Вольфрамо-кобальтовый сплав, состоящий из 5 компонентов:

Карбид вольфрама — основной материал твердого сплава.

Кобальт — используется в качестве металлической связки в твердом сплаве.

Ингибиторы — карбид ванадия и карбид хрома — используются для контроля роста размера зерна WC при спекании.

Парафин — используется в качестве связки в гранулированном (готовому к прессованию) порошке. Гранулированный порошок прессуется на этапе прессования, после чего придается промежуточная форма пластины (называют такую пластину прессовкой).

Вольфрам и Углерод — используются как отдельные порошки для соблюдения углеродного баланса в твердом сплаве — это влияет на физико-механические свойства.

ПОКРЫТИЕ

Два вида покрытий на основе AlTiCrN и AlTiSiN подходят в качестве универсального применения для материалов P/M/K/S. Обеспечивают надежность и долговечность пластин, демонстрируют отличную стойкость к износу.

Низкий коэффициент трения обеспечивает высокое качество поверхности обрабатываемой детали за счет плавного резания, устраняет избыточное тепловыделение и создает плавное движение инструмента без заеданий.

ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

— сталь (Ст45)

— нержавеющая сталь (12Х18Н10Т)

ОБОРУДОВАНИЕ

Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр Арматек MR-11VMC

Токарный станок Арматек ТТА-42С

Это больше, чем партия. Это доказательство того, что команда ГК «Инструмент» способна создавать продукт высочайшего класса!

Будущее российского инструментального производства начинается здесь и сейчас.

