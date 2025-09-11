ГК «Инструмент» освоила полный цикл изготовления сменных неперетачиваемых пластин из твердого сплава
Одной из главных целей группы компаний «Инструмент» на 2025 год стало освоение полного цикла изготовления сменных многогранных пластин.
Сегодня рассказываем и показываем плоды труда инженеров и технологов ГК «Инструмент» — первую опытную промышленную партию пластин, рожденную на мощностях «АКСИС», собственного производства твердосплавного инструмента.
Полный производственный цикл состоит из этапов спекания, формирования геометрии и нанесения износостойкого покрытия собственного бренда АКСИС.
На собственных производственных площадках успешно проведены испытания — токарных пластин АКСИС CNMG и фрезерных пластин АКСИС APMT.
СПЛАВ
Вольфрамо-кобальтовый сплав, состоящий из 5 компонентов:
Карбид вольфрама — основной материал твердого сплава.
Кобальт — используется в качестве металлической связки в твердом сплаве.
Ингибиторы — карбид ванадия и карбид хрома — используются для контроля роста размера зерна WC при спекании.
Парафин — используется в качестве связки в гранулированном (готовому к прессованию) порошке. Гранулированный порошок прессуется на этапе прессования, после чего придается промежуточная форма пластины (называют такую пластину прессовкой).
Вольфрам и Углерод — используются как отдельные порошки для соблюдения углеродного баланса в твердом сплаве — это влияет на физико-механические свойства.
ПОКРЫТИЕ
Два вида покрытий на основе AlTiCrN и AlTiSiN подходят в качестве универсального применения для материалов P/M/K/S. Обеспечивают надежность и долговечность пластин, демонстрируют отличную стойкость к износу.
Низкий коэффициент трения обеспечивает высокое качество поверхности обрабатываемой детали за счет плавного резания, устраняет избыточное тепловыделение и создает плавное движение инструмента без заеданий.
ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ
— сталь (Ст45)
— нержавеющая сталь (12Х18Н10Т)
ОБОРУДОВАНИЕ
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр Арматек MR-11VMC
Токарный станок Арматек ТТА-42С
Это больше, чем партия. Это доказательство того, что команда ГК «Инструмент» способна создавать продукт высочайшего класса!
Будущее российского инструментального производства начинается здесь и сейчас.
