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Фотофакты

Российский космонавт сфотографировал с МКС Крымский мост

  •  © cdni.rt.com

Появились свежие снимки Крымского моста с борта МКС. Снимки моста из космоса в своем Instagram разместил Антон Шкаплеров.

«Я продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идёт с опережением графика — уже в мае откроют дорогу для легковых машин и автобусов», — написал он в своём Instagram.

Напомним что Антон Шкаплеров родом из Севастополя.

  •  © rusvesna.su
  •  © rusvesna.su
  •  © rusvesna.su

Антон Шкаплеров не первый раз находится в экспедиции на МКС. Текущая экспедиция на станцию уже третья. Он стартовал 17 декабря 2017 года в качестве командира космического корабля «Союз МС-07». Космонавт часто делится в своем Instagram интересными снимками из космоса различных мест Земли, и давно следит за строительством Крымского моста.

  •  © scontent-arn2-1.cdninstagram.com
https://www.instagram.com/p/Bh9fL5BB7n8/

Крым, Крымский мост, МКС
  • Нет аватара Clausson
    25.04.1822:35:43

    Да, я таких мостов фломастером тысячу нарисую    

    А вообще эпичные фотки, особенно второе фото)). Только вот не кажется ли вам, что контуры Крыма на фотографии слегка не совпадают со школьной картой?

    Отредактировано: Clausson~22:37 25.04.18
    #1029928
    • rvk rvk
      25.04.1823:11:02

      Только вот не кажется ли вам, что контуры Крыма на фотографии слегка не совпадают со школьной картой?

      Потому что здесь они сняты не строго вертикально, и поэтому искажения дает перспектива.

      #1029939
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