Российский космонавт сфотографировал с МКС Крымский мост

Появились свежие снимки Крымского моста с борта МКС. Снимки моста из космоса в своем Instagram разместил Антон Шкаплеров.

«Я продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идёт с опережением графика — уже в мае откроют дорогу для легковых машин и автобусов», — написал он в своём Instagram.

Напомним что Антон Шкаплеров родом из Севастополя.

Антон Шкаплеров не первый раз находится в экспедиции на МКС. Текущая экспедиция на станцию уже третья. Он стартовал 17 декабря 2017 года в качестве командира космического корабля «Союз МС-07». Космонавт часто делится в своем Instagram интересными снимками из космоса различных мест Земли, и давно следит за строительством Крымского моста.