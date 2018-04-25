РН «Рокот» вывела на расчетную орбиту европейский спутник Sentinel-3B



сборка космической головной части ракеты-носителя «Рокот» в составе разгонного блока «Бриз-КМ» и космического аппарата Sentinel-3B. на космодроме "Плесецк"

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Европейский спутник Sentinel-3B («Сентинел-3Б») выведен на расчетную орбиту и принят на управление заказчиком. Для обеспечения всех пусковых операций использовались силы и средства АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» и Космических войск ВКС Министерства обороны Российской Федерации.

25 апреля 2018 года в 22:17 мск космический аппарат отделился от разгонного блока «Бриз-КМ» на заданной солнечно-синхронной орбите. На реализацию всех этапов пусковой кампании от старта ракеты космического назначения «Рокот» с космодрома ПЛЕСЕЦК до отделения спутника потребовалось 1 час 19 минут.

Космический аппарат Sentinel-3 В предназначен для решения задач программы мониторинга окружающей среды Copernicus («Коперник»), известной ранее как «Программа глобального мониторинга в интересах охраны окружающей среды и безопасности» (CMES — Global Monitoring for Environment and Security programme). Программа Copernicus осуществляется под эгидой Еврокомиссии в партнёрстве с ЕSA и Европейским агентством по окружающей среде. Sentinel-3 В будет заниматься сбором данных дистанционного мониторинга о состоянии океанов, морских льдов и прибрежных зон.

Sentinel-3 В стал третьим из спутников серии Sentinel, запущенных на РКН «Рокот» в рамках контрактов, заключенных ESA c СП Eurockot. Начиная с 2000 года, предприятие Eurockot предоставляет пусковые услуги ракеты-носителя «Рокот» и обеспечивает коммерческие запуски на низкие орбиты малых космических аппаратов. Значительное число этих запусков осуществляется с космическими аппаратами, предназначенными для наблюдения Земли, проведения научных экспериментов и исследований, отработке новых технологий в условиях космического пространства. В рамках контрактов, заключенных между Eurockot и ESА, ракета-носитель «Рокот» успешно вывела на орбиту шесть спутников глобального мониторинга Земли (GOCE, SMOS, SWARM, Sentinel 3A, Sentinel 5P, Sentinel-3b), а также, технологический демонстратор PROBA-2. Состоявшийся запуск стал 14-м для предприятия Eurockot.

Контракт на пусковые услуги заключили ЕSА и Eurockot («Еврокот») — совместное предприятие ArianeGroup и ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, имеющее эксклюзивное право на коммерческую эксплуатацию ракет-носителей «Рокот».

Ракета-носитель легкого класса (РКН) «Рокот» создана в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева на базе МБР РС-18 для обеспечения запусков космических аппаратов массой до 1,95 т на низкие околоземные орбиты по Федеральной космической программе и коммерческим программам. Возможности РКН «Рокот» полностью отвечают задачам выведения малых и средних космических аппаратов на солнечно-синхронные и околополярные орбиты. Применение РБ «Бриз-КМ» в составе РКН «Рокот» позволяет реализовывать различные схемы выведения полезной нагрузки, в том числе, групповое выведение космических аппаратов на одну или несколько орбит.

РН «Рокот» используется для коммерческих запусков с 2000 года, а для запусков по федеральным программам — с 2005 года. Общее количество запусков РН «Рокот», осуществленных с космодрома Плесецк (за период с 2000 года по настоящее время) — 28, из которых 7 пусков с попутной полезной нагрузкой. За прошедшие 17 лет «Рокот» вывел на орбиту свыше 60 космических аппаратов различного назначения.